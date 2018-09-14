Van Büyükşehir'den, kent merkezindeki hayvancılık işletmelerine çözüm önerisi

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıya Genel Sekreter Yardımcıları Salih Allahverdi, Fazıl Tamer ve kentte besicilik yapan işletmelerin sahipleri katıldı. Çözüm odaklı bir belediyecilik örneği ortaya koyan Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yıllardır çözülemeyen, yerleşim alanı içerisindeki hayvancılık işletmeleri için kolları sıvadı. Bu kapsamda belediyede gerçekleştirilen toplantıda işletme sahiplerine kısa ve uzun vadede çözüm önerileri sunuldu. Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, kentte yaşanan sorunların çözümü için işin muhatapları ile bir araya geldiklerini söyledi. Kent merkezindeki yerleşim alanlarında kalan yaklaşık 102 ahır ve işletme tespit ettiklerini anlatan Salih Allahverdi, “Bizler burada bir çözüm üretebilmek için sizlerle bir araya geldik. Kesinlikle yaptırım veya cezai işlem yapılması taraftarı değiliz. Ancak kanunların bizlere verdiği hükümlülükleri de yerine getirmek zorundayız. Onun için varsa sizlerin önerilerini dinleyeceğiz. Bizler de sorunun çözümü için önerilerimizi sizlerle paylaşacağız” dedi.

Şehir merkezlerinde besicilik yapılmasının yanlış olduğunu ve kanunlarda bunlarla ilgili hükümlerin belli olduğunu anlatan Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ise, “Bu yanlışın düzeltilmesi sizin çabalarınızla mümkün olur. Bizler bir iş yaparken başkasını rahatsız etme lüksüne sahip değiliz. Bu iş bu güne kadar bir şekilde gelmiş, ancak bu saatten sonra böyle devam edemeyeceğini sizler de biliyorsunuz. O yüzden kısa vadede her işletme kendi alanına bir foseptik çukuru oluştursun ve atığını orada toplasın. Uzun vadede ise kendinize bir yer belirleyin alt yapısı konusunda sizlere yardımcı olalım ve bu işi kökten çözelim” dedi.

Toplantı işletme sahiplerinin soru ve önerileriyle devam etti.