Van Büyükşehir'den trafiği rahatlatacak bir adım daha

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından örnek bir proje ile çift yöne çevrilen İskele Caddesi'nin daha verimli kullanılmasını sağlamak ve trafiği rahatlatmak için bir adım daha atılıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile İskele Caddesi'ne çıkan iki noktada yön değişikliği yapılarak caddenin daha verimli bir şekilde kullanılması sağlanacak. Çalışma alanında incelemelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, göreve geldikleri günden bu yana kentteki trafik soruna çözüm olacak önemli alternatif çalışmalara imza attıklarını söyledi. İskele Caddesi'nin çift yöne çevrilmesi ile birlikte kent trafiğinde ciddi rahatlama sağlanacağını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Tamer, “İskele Caddemizdeki örnek proje ile birlikte alternatif yollarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda İskele Caddesi'nin çift yöne çevrilmesi ile birlikte Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından bazı yolların yön değişikliği yapılarak trafiğin daha da rahatlanması sağlanacak. Sıhke Caddesi'nden Dabbağoğlu Parkı bitimine sola dönüş tek yön olacak şekilde açılıyor. Yine İskele Caddesi'nden Zübeyde Hanım Caddesi'nde sola dönüşte tek yön olacak şekilde ayarlama yapıyoruz. Bu çalışma ile birlikte hem Beşyol Kavşağı'nın trafik yükünü azaltmış olacağız. Hem de İskele Caddemizin daha rahat verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamış olacağız” dedi.