Van Büyükşehir'den trafik levhaları çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından İskele Caddesi'nde yön değişikliği yapılan iki noktaya trafik yönlendirme levhaları takıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından İskele Caddesi'ne çıkan iki noktada yön değişikliği yapılırken, değişiklik yapılan noktalardaki trafik yönlendirme levhaları da yenilendi. Örnek bir proje ile İskele Caddesi'nin çift yöne çevrildiğini belirten Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, caddeyi trafik açısından daha verimli kullanmak için bazı güzergah değişiklikleri yaptıklarını söyledi. Sıhke Caddesi'nden Dabbağoğlu Parkı'nın bitimine sola dönüş ve İskele Caddesi'nden Zübeyde Hanım Caddesi'ne sola dönüş olmak üzere iki noktada değişiklik yaptıklarını söyleyen Mescioğlu, “Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışma ile sürücülerimizin bu caddeyi daha verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda daha önce alt yapı çalışmalarını tamamladığımız iki noktanın bugün itibarıyla trafik yönlendirme levhalarını da takıyoruz. Sürücülerimizin bu trafik levhalarına göre hareket etmeleri gerekiyor. İskele Caddemizdeki çalışmaların tamamlanması ile birlikte hem Beşyol Kavşağı hem de Yeniyol Kavşağındaki trafik yükü ciddi anlamda hafifleyecektir” diye konuştu.