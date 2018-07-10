Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 11:38

Van büyükşehirden ücretsiz yaz kursları

Van Büyükşehir Belediyesi, yaz ayları ile birlikte 8 kategoride ücretsiz kurs başlattı.

Van büyükşehirden ücretsiz yaz kursları

10 Temmuz 2018 11:38

Yoğun katılımın olduğu kurslarda 28 usta öğretici ile 539 kursiyer yer alıyor.


Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen kurslara, Van Valiliği Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından da destek veriliyor. Kentte sosyal belediyecilik anlamında birçok ilke imza atan Van Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının başlaması ile birlikte resim, müzik, halk oyunları, Kur’an-ı Kerim, dikiş nakış, el sanatları, kreş ve yaz spor okullarıyla 7’den 70’e herkese sosyal bir ortam sağlıyor. 8 kategorideki kurslarına yaklaşık 539 kişinin katıldığını belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, kursların çoğunun yoğun ilgiden dolayı iki öğün şeklinde yapıldığını söyledi. Sadece Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ve yaz spor okullarına 250 civarında gencin katıldığını belirten Tevfik Tepe, “Okulların tatil olması ile birlikte Kadın ve Aile Merkezimiz bünyesinde resim, müzik, halk oyunları, Kur’an-ı Kerim, dikiş nakış, el sanatları, kreş gibi alanlarda çeşitli kurslar açtık. Bu kurslarımızda 28 usta öğreticilerimiz nezdinde bir ve iki öğün şeklinde kurslar verilmektedir. Ayrıca sporla ilgilenen gençlerimiz ve çocuklarımız için de BESYO ve yaz spor okullarımız devam ediyor. Diğer kurumlarımız tarafından açılan bazı kursları biz bu yıl düzenlemedik. Ancak açtığımız kurslara her yaşta vatandaşımız yoğun ilgi gösterdi. Bu kursların açılmasında başta Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç