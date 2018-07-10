Van büyükşehirden ücretsiz yaz kursları

Yoğun katılımın olduğu kurslarda 28 usta öğretici ile 539 kursiyer yer alıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen kurslara, Van Valiliği Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından da destek veriliyor. Kentte sosyal belediyecilik anlamında birçok ilke imza atan Van Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının başlaması ile birlikte resim, müzik, halk oyunları, Kur’an-ı Kerim, dikiş nakış, el sanatları, kreş ve yaz spor okullarıyla 7’den 70’e herkese sosyal bir ortam sağlıyor. 8 kategorideki kurslarına yaklaşık 539 kişinin katıldığını belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, kursların çoğunun yoğun ilgiden dolayı iki öğün şeklinde yapıldığını söyledi. Sadece Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ve yaz spor okullarına 250 civarında gencin katıldığını belirten Tevfik Tepe, “Okulların tatil olması ile birlikte Kadın ve Aile Merkezimiz bünyesinde resim, müzik, halk oyunları, Kur’an-ı Kerim, dikiş nakış, el sanatları, kreş gibi alanlarda çeşitli kurslar açtık. Bu kurslarımızda 28 usta öğreticilerimiz nezdinde bir ve iki öğün şeklinde kurslar verilmektedir. Ayrıca sporla ilgilenen gençlerimiz ve çocuklarımız için de BESYO ve yaz spor okullarımız devam ediyor. Diğer kurumlarımız tarafından açılan bazı kursları biz bu yıl düzenlemedik. Ancak açtığımız kurslara her yaşta vatandaşımız yoğun ilgi gösterdi. Bu kursların açılmasında başta Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.