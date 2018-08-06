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06 Ağustos 2018 12:33

Van Büyükşehir’in Bahçesaray’da yol çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray ilçesinde toprak yolları asfaltla kaplıyor.

Van Büyükşehir’in Bahçesaray’da yol çalışması

06 Ağustos 2018 12:33


Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, ulaşımda yaşadığı zorluklardan dolayı halk arasında 9. gezegen olarak tanımlanan Van’ın Bahçesaray ilçesinde yol yatırımlarına devam ediyor. Asfaltsız yol bırakmamak için geceli gündüzlü çalışan Van Büyükşehir Belediyesi ilçede 15.3 kilometrelik yolu ilk defa asfaltla buluşturdu. 2018 yol yapım çalışmaları kapsamında Kırmızıköprü, Kartal, Güneyyamaç, ve Atmaca mezrası grup yolları çift katlı sathi kaplama yapılarak asfalta kavuşturuldu. Toprak yolları sıfırdan alt yapı ve sanat çalışması ile yeniden yapan yol yapım ekipleri yaklaşık 2 aylık bir çalışma yürüttü. Zorlu Bahçesaray coğrafyasında adeta dağı taşı delerek daha önce yol hizmetlerinden yoksun olan mahalleleri yeni yollara donattı.


Topraklı yollardan kurtulmanın sevincini yaşayan mahalle sakinleri ise Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.




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