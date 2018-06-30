Van Büyükşehir’in ilk sosyal tesisi açıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatlıyla Kocaeli Dostluk Parkında yıllardır atıl durumda bulunan restoran ve kafe yeniden düzenlenerek bambaşka bir görünüme kavuştu. Modern tasarımı ve yeni konseptiyle Türk ve Dünya mutfağından lezzetler sunan sosyal tesisten vatandaşlar uygun fiyatlarla yararlanabiliyor. Kar amacı güdmeyen ve zengin mönüsü ile müşterilerini karşılayan tesiste 85 kişi çalışıyor. Çalışanlarının yüzde 40’nın engellilerden oluştuğu iş yerinde geniş, ferah bir ortamda güler yüzlü servis ile lezzetli yemekler yerken misafirlerinizi de gönül rahatlığıyla ağırlayabilirsiniz.

Çok uygun fiyatlara müşterilerine lezzetli yemekler sunduklarını belirten tesis sorumlusu Murat Yalvaç, “Kocaeli Dostluk Parkında 2 ayrı tesis olarak hizmet veriyoruz. Restoran ve kafeden Dünya ve Türk mutfaklarından çeşitli lezzetler sunuyoruz. Komplekste 85 kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 40’ını engelli ve yardıma muhtaç kişiler oluşturuyor. Amacımız burada istihdam oluşturmak ve meslek öğretmektir. Fiyatlarımız dışarıya göre çok uygun. İnsanların aklına belki lezzet konusunda bazı şeyler gelebilir. Belediye restoranı diye düşünebilirler. Hayır, biz bu konuda çok iddialıyız. Kesinlikle dışarda bulunan birçok işyerinden beş yıldızlı otellerden daha lezzetli ürünler çıkarıyoruz. Ramazan boyunca burada 7 bin kişiyi ağırladık. Herkes çok memnun kaldı. Geri dönüşler gayet olumlu oldu. Kısa zaman içinde de haftanın belli günlerinde canlı müzik hizmeti de vereceğiz” dedi.