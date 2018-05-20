Van Büyükşehir’in Ramazan sokağına yoğun ilgi

Van’da Cumhuriyet Caddesindeki Ramazan sokağında düzenlenen etkinlikler ile vatandaşlar iftar sonrası huzurlu ve keyifli akşamlar geçirmeye devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi’nin organizasyonunda Ramazan sokağında kurulan 5 bin kişilik dev iftar sofrası hınca hınç dolarken iftar sonrası etkinliklerde büyük ilgi görüyor. Ramazan’ın dördüncü gününde de iftar çadırını dolduran Vanlılar iftar sonrasında ise sevilen ilahi sanatçısı Ömer Karaoğlu konseriyle muhteşem bir gece yaşadı. Eşi ve çocuklarıyla buraya geldiğini belirten Mehmet Yavaş, burada çok güzel zaman geçirdiklerini söyledi. İlk defa iftar çadırında iftarını açtığını anlatan Yavaş, "Burada iftarımızı açtıktan sonra etkinlik alanını gezip alışveriş yaptık. Kızım çocuklar için hazırlanan etkinliklerle doyasıya eğlendi. Bizler de ailece çok sevdiğimiz Ömer Karaoğlu’nun konserini dinledik. Çok güzel bir gece geçirdik, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Ramazan sokağında etkinliklerin ilk geceden bu yana yoğun katılımla gerçekleştiğini anlatan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe, burada ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Her gün 5 bin civarında vatandaşın çadırda iftar açtığını anlatan Tepe, "Etkinlik alanımızda sadece iftar yemeği vermiyoruz. Mehteran gösterisi, çocuk oyunları ve her gece farklı bir sanatçımızı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu gece de ilahi ve ezgileriyle halkın gönlünde taht kuran Ömer Karaoğlu sahne aldı. Çok yoğun bir katılım vardı. Keyifli bir gece yaşadık. Ben burada Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu başta olmak üzere bu güzel etkinliklerde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.