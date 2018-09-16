Van Çatak'taki rafting Türkiye şampiyonası sona erdi

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde ilk kez düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası, üçüncü ayak yarışları ile tamamlandı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunca düzenlenen, Çatak Kaymakamlığı ve Belediyesince desteklenen şampiyonanın son gününde, çeşitli yaş gruplarında 59 ekip, Çatak Çayı'nda belirlenen parkurda düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası, üçüncü ayak yarışları ile tamamlandı. Şampiyonanın son gününde Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Çatak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur Çatak Çayı'nda rafting yaptı. Çatak Çayı kenarında Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, tarafından Aslan ve beraberindekilere kısa bir eğitim bilgilendirilmesi verildi. Bilgilendirmenin ardından; bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Aslan, "Van'ımızın kötü şeylerle ve terörle anılmasından ziyade böyle güzel ulusal organizasyonlarla anılması gerçekten arzu ettiğimiz bir durum. Yerli ve yabancı turistleri özellikle Nisan ve Mayıs aylarında başlayan rafting heyecanını yaşamaları için davet ediyorum. Türkiye Rafting Şampiyonası'nın Çatak'ta düzenlenmesine katkısı olan Vali Murat Zorluoğlu ile Çatak eski Kaymakamı Hacı Asım Akgül'e teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Çatak Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine vekaleten yürüten Gürpınar Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, bu heyecanı sadece buraya gelen sporcuların değil, Çataklıların ve gelen misafirlerin de yaşaması gerektiğini ifade ederek, “Çatak'ın bu Türkiye şampiyonasındaki ilk deneyimi oldu. İnşallah bundan sonra da devam eder. Bundan sonraki yıllarda farklı organizasyonlarla Çatak kendini rafting ve doğa sporlarıyla her alanda duyurur. Türkiye'nin şirin bir ilçesi herkesi buraya davet ediyoruz. Biz bu heyecanı yaşadık herkesin yaşamasını istiyoruz" dedi.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ise yaptığı konuşmada, sporla terörü yenme projesi kapsamında Çatak'a geldiklerini söyledi. Sporun tek başına her şeyi ifade etmediğini, sporun ana unsurunun yansımasının çok önemli olduğunu belirten Yardımcı, "Bugün burada oturan çok değerli sporcularımız önemli bir çizgiye el uzatmış durumdalar. Türkiye'nin 40 vilayetinden gençlerimiz buraya gelerek Van'da ki gençlerle buluşuyorlar ve kardeşlik projesine vesile oluyorlar. Şuan yaptığımız spor organizasyonu her sporcunun kendisine aldığı misyon o kadar önemlidir ki akşam evlerine döndükleri zaman ailelerine anlatabilirler. Bizler Van Çatak'taydık, dün Tunceli'deydik ondan önceki gün Hakkari'deydik. Gittik orada ki kardeşlerimize el uzattık. Terör sizin kaderiniz değildir dedik. Aramıza aldık ve onlarla spor yaşadık diyeceksiniz. Ben federasyon başkanı olarak diğer illere söz verdiğim gibi sizde söz veriyorum. Doğu sporcuları milli olup dünya şampiyonasına katılıp istiklal marşımızı okutarak göğsünü gere gere dönecek” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Aslan ve protokol üyeleri, şampiyonada dereceye giren takımlara madalya, kupa ve çeşitli hediyeler verdi.