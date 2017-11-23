Van Çocuk Hakları Komitesi üyelerinden Vali Zorluoğlu’na ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir ve Sosyal Çalışmacı Faruk Akar nezaretinde, 17 yaşındaki Muhammed Demir ve 15 yaşındaki Filiz İlayda Ateş başkanlığındaki Van Çocuk Hakları Komite Yürütme Kurulu üyesi çocuklar, Vali Zorluoğlu ile bir araya geldi. Tek tek selamlayarak tanıştığı konukları nezdinde, bütün çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlayan Vali Zorluoğlu, önümüzdeki yıldan itibaren bu özel günü, valilik tarafından organize edilecek çeşitli etkinliklerde çocuklarla birlikte kutlayacaklarını açıkladı.

Çocuklarla ve gençlerle vakit geçirmekten büyük keyif aldığını anlatan Vali Zorluoğlu, ülkemizde ve dünyada uzun yıllar insan hakları konusunda çeşitli ihlaller olmasına rağmen, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler neticesinde insan hakları, özelde de kadın ve çocuk haklarında epey aşama kaydedildiğini dile getirdi. Çocuklara yönelik hak ihlallerinin, özellikle savaşların sürdüğü coğrafyalarda halen yaşandığını ifade eden Vali Zorluoğlu, “Bu savaşlarda en çok mağdur olan maalesef çocuklar oluyor. Birçoğu ülkelerinden, evlerinden göç etmek zorunda kalıyor, birçoğu annesiz babasız kalıyor. Ülkemizde de göçmenler var ve hallerini hep birlikte görüyoruz. Ülke olarak Ortadoğu’da savaşların son bulması ve bölgenin istikrara kavuşması için çalışıyoruz. Ülkemizin kıymetini iyi bilmemiz lazım. Huzur içerisinde yaşıyoruz. Ekonomik durumlarımız farklı olsa da özgür bir şekilde yaşıyoruz. Türkiye’de devlet herkese eşit fırsatlar sunuyor. Devletimizin altına imza attığı sözleşmelerin ön gördüğü tüm haklara çocuklarımız sahip. Çok şükür böyle bir devletimiz var. Çok şükür güçlü bir demokrasimiz var. Birlik ve beraberlik içinde, birlikte yürüdüğümüz bir milletimiz var. İnşallah bu haklar daha da kurumsallaştırılacak. İnşallah bütün çocuklarımız bu haklardan faydalanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, benim gibi köyde büyüyen, gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarına eşit fırsatlar sunuyor, hatta vali olarak görevlendiriyor. Siz de iyi çalışırsanız, disiplinli bir şekilde hayatınızı yönlendirirseniz, mutlaka arzu ettiğiniz yerlere geleceksiniz. İyi çalışın, bu makamları sizlere devredeceğiz. Bu anlamda size sonuna kadarla güveniyoruz. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin” diye konuştu.

Ziyaret boyunca çocuk konuklarının kendisine yönelttiği soruları içtenlikle yanıtlayan Vali Murat Zorluoğlu, ziyaret sonunda çocuklara dünya klasiklerinden oluşan kitaplar armağan etti.