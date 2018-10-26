İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van da etkili olan yağış hayati felç etti

Van’da dün akşam etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Van'da dün akşam etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.


Dün akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan dolu ve yağmur, mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Rüzgarın etkisiyle pencerelere ve balkonlara vuran yağmur tanecikleri şu birikintisine neden oldu.


Öte yandan yağan yağmur ve fırtınadan dolayı İskele ve Altıntepe mahallerinde elektrik kesintisine sebep oldu. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri ise, rüzgardan dolayı meydana gelen arızaları kısa sürede onararak karanlıkta kalan mahallere elektrik verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.