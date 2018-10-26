Van da etkili olan yağış hayati felç etti

Van'da dün akşam etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Dün akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan dolu ve yağmur, mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Rüzgarın etkisiyle pencerelere ve balkonlara vuran yağmur tanecikleri şu birikintisine neden oldu.

Öte yandan yağan yağmur ve fırtınadan dolayı İskele ve Altıntepe mahallerinde elektrik kesintisine sebep oldu. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri ise, rüzgardan dolayı meydana gelen arızaları kısa sürede onararak karanlıkta kalan mahallere elektrik verdi.