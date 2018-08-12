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12 Ağustos 2018 18:36

Van Denizi Su Sporları Festivali sona erdi

Van Büyükşehir, Edremit ve İpekyolu belediyeleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliğinde bu yıl 9.

Van Denizi Su Sporları Festivali sona erdi

12 Ağustos 2018 18:36

’su düzenlenen Van Denizi Su Sporları Festivali sona erdi.


Van Gölü’nü tanıtmak amacıyla Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi ile Edremit Kent Meydanı’nda bu yıl 9.’su düzenlenen Van Denizi Su Sporları Festivali’nde onlarca sporcu değişik dalda yarıştı. İki gün süren plaj futbolu ve voleybolu ile kano, yelken, yüzme, kürek sporu ve halk yarışmaları, yapılan ödül töreniyle son buldu. Çeşitli akrobatik gösterilerinin sunulduğu etkinliğin ödül törenine Vali Vekili Mehmet Parlak, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile sporseverler katıldı.


Ödüllerin dağıtılmasının ardından festival sona erdi.




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