Van depreminde 23 yakınını kaybeden vatandaşın acısı dinmedi

Van'ın Erciş ilçesinde 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 23 yakınını kaybeden Yavuz İzgi, yaşadığı tramvayı halen üzerinden atamadı.

Depremde hayatlarını kaybedenlerin çoğunun toprağa verildiği Seyyid Muhammet Kabristanlığında yakınlarının mezarını ziyaret eden Yavuz İzgi, o gün yaşadıklarını halen unutamıyor. Ailesi ve akrabalarından toplam 23 kişiyi toprağa veren İzgi, “Bu acıyı ancak yaşayan bilir. Allah hiçbir kuluna böyle bir acı göstermesin. Babam, ağabeyim, yengem, yeğenlerim, halalarım, eşi ve çocukları olmak 23 yakınımı depremde kaybettim. Depremde hayatını kaybeden bütün kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum'' dedi.

23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli deprem; Van ve ilçelerinde kuvvetli şekilde hissedilmiş, yıkıcı hasar ve çok sayıda can kaybına yol açmıştı. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 kişi hayatını kaybetmiş, bin 966 kişi yaralanmış, 252 vatandaş ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştı.