Van depreminin 7'nci yıldönümünde tatbikat

2'lik depremin 7'nci yıldönümü dolayısıyla deprem tatbikatı düzenledi.

AFAD İl Müdürlüğü Van depreminin 7'nci yıldönümü nedeniyle bir anma programı düzenledi. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde 7.2 ve 5.6 büyüklüğünde iki depremle büyük yıkımın yaşandığı Van'da, polis ve jandarma başta olmak üzere 26 ilgili kurumun görev aldığı tatbikat, gerçeği aratmadı. Tatbikat sırasında, 7 yıl önce büyük yıkımın yaşandığı Van'da yaşanan acılar hatırlandı.

AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen tatbikatta ekipler senaryo gereği yıkılan bir binanın enkazında özel eğitimli köpek yardımıyla yaralıyı bulmak için arama yaptı. Araçta sıkışın vatandaşın kurtarılması, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) sızmalara karşı arındırma ve teşhis çalışmaları yapıldı.

İki bölüm halinde düzenlenen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar, depremde hayatını kaybeden 644 vatandaşa rahmet diledi. İl Müdürü Uçar, “Türkiye Afet Müdahale Planı ülkemizde yaşanabilecek her tür, ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale, görev alacak kamu, kurum, özel sektör, STK'lar ve gerçek kişileri kapsamaktadır. Deprem, sel, heyelan, çığ, yangın, endüstriyel kazalar ve toplum hareketleri gibi afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerinin rollerini, görev ve sorumluklarını afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlaması gibi görevleri kapsamaktadır” dedi.

Afetlerin nerede ve ne zaman yaşanacağı tam anlamıyla kestirilemediği için her an afetlere hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Uçar, “Bugün burada tam kapsamlı yapacağımız masa başı ve saha tatbikatıyla paydaş tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinasyonuyla gerçekleştireceğiz. Yapılacak tatbikatın neticesinde ilimizde ve bölgemizde yaşanacak tüm afet ve acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi konusunda tecrübelerimizi aktarmış olacağız” diye konuştu.

Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, kurum amiri ve birçok öğrencinin katıldığı program, AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen deprem tatbikatıyla son buldu.