Van depreminin yıldönümü

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van depreminin 7. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özgökçe, ilkinin 23 Ekim 2011 yılında meydana geldiği ve yaklaşık bir yıl boyunca binlerce artçı sarsıntıyla devam eden ve 9 Kasım 2011'de de meydana gelen ikinci büyük depremle birlikte toplam 644 kişinin vazife-i hayattan terhisine, tebdil-i mekânına, tahvil-i vücuduna ve ruhun bedendeki tasarrufuna son verdiği ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan Van depremlerinin bölgede yaşanan terör olaylarından sonra Van'da yaşanan en büyük felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldığını söyledi. Van'da bir daha böyle depremlerin yaşanmamasının en büyük temennileri olduğunu dile getiren Başkan Özgökçe, “Burada önemli olan husus; birinci dereceden deprem bölgesinde yaşadığımız ve bu bölgede yapılacak tüm yapıların, ruhsatlı ve depreme dayanıklı ve yapı denetimli olarak yapmaktır. Yaşamış olduğumuz bu 4. sanayi devrinde her konuda sahip olduğumuz tecrübe, bilgi, birikim ve teknolojiyi kullanarak depreme karşı daha dayanıklı yapılar inşa ederek en üst düzeyde tedbirlerimizi almamızdır. Kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her vakit depremlere ve afetlere bu şekilde hazırlıklı olmalıyız. Bu sebeptendir ki, hem kamu hem de özel sektör olarak, yapacağımız tüm binaların kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamalıyız. Tuşba Belediyesi olarak kurulduğumuz 2014 yılından beri bizler Van depreminin o sıcaklığı ve insana, canlıya verdiğimiz önemden ötürü 7/24 tüm zabıta birimlerimiz, yapı denetim ve kontrol ekiplerimizle gereken hassasiyeti en üst düzeyde ve asla taviz vermeden tüm ilçe genelinde gerekli özeni, sabrı ve takdiri gösteren tüm Tuşbalılara teşekkür ederiz. Ayrıca periyodik olarak ilçemizde bizden önce yapılan ve büyük bir kısmı ruhsatsız ve projesiz olan yapıların güvenli hale getirilmesi için gerekli uyarı ve önerilerimizi yapmaktayız. Bunu içindir ki Tuşba Belediyemiz kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar ilçemiz sınırları içerisinde hiçbir kaçak yapıya müsaade etmedi ve etmeyecektir” dedi.

Deprem döneminde AK Parti hükümeti ile tüm Türkiye genelinde dünyaya örnek teşkil edecek olan deprem sonrası hızlı müdahale ile enkazların kaldırılması, eşsiz bir yardımlaşma ve dayanışma içerisine girerek büyük acıların yaşanmasına neden olan depremin yaralarını çok kısa bir sürede sarmasını bildiğini kaydeden Başkan Özgökçe, “Bizler ülkemizin ve hususan bölgemizin deprem tehlikesi altında olduğunu unutmadan, deprem ve diğer doğal felaketlere karşı almamız gereken tedbirleri sürekli gündemde tutmalı, vatandaşlarımızla ve kurumlarımızla bir bütünlük içerisinde her vakit hazırlıklı olmalıyız. Canımızın, malımızın ve binalarımızın güvenliği için plansız ve kaçak yapılaşmada kesinlikle kaçınılmalıdır. Deprem yönetmeliğine harfiyen uygun hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Son dönemde kentsel dönüşüme yönelik çalışmaların artarak devam ettiğini de dile getiren Başkan Özgökçe, olası bir deprem tehdidine karşı kentsel dönüşüm çalışmalarının en önemli tedbirlerden bir olduğunu söyledi. Başkan Özgökçe, “Deprem korkulacak bir şey değil. Deprem bölgesinde yaşayanlar olarak depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. İnsanları öldüren deprem değil, mühendis eli değmemiş ve fenni kurallara göre yapılmayan kötü yapılardır. Ülkemizin topraklarının yüzde 66'sı deprem kuşağındadır. Nüfusumuzun da yüzde 71'i de bu kuşakta yaşıyor. Son yüz yılda gerçekleşen tüm depremlerde yaklaşık 100 bin insanımız can vermiş, 500 milyar lira bir kayıp ortaya çıkmıştır. Bu dönemde özellikle Van'da akıllı evlerin, yeşil evlerin yapılmasını teşvik etmekteyiz. Tuşba'da da riskli alanlar belirlenerek, kentsel dönüşüm yapılacak alanlar ile ilgili Tuşba Belediye Meclisimiz ile Tuşba İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz birlikte çalışarak Tuşba'yı depreme tam olarak hazır hale getirmek için çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimler olarak, deprem ve diğer felaketlerde can ve mal kaybının yaşanmaması, kan ve gözyaşlarının akmaması için yasal mevzuatların kendilerine verdiği tüm yetkileri uygulamakta kararlı olduklarının altını çizen Başkan Özgökçe, “Tuşba Belediyesi olarak, depreme dayanıklı yapılar ve yerleşim alanlarının oluşturulması, kaçak yapıların önlenmesi konusunda tüm hassasiyetimizi gösteriyoruz. Bu vesileyle 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşanan deprem felaketinin seneyi devriyesinde, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisiyle, vefat eden kardeşlerimizin yakınlarına ve milletimize bir daha başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.