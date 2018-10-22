Van depreminin yıldönümü

Van'daki Ranss Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, Van depreminin 7. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bayram, depremde yaşanan acıların izlerini koruduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet diledi. Bayram, "7. yıldönümünü andığımız Van depreminde hayatını kaybeden tüm insanımızı rahmetle anıyor, felakette yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Van depreminde hafızalarımıza kazınan görüntüler hala izlerini korumakta, bu anlamda bu acıları bir daha yaşamamamız için toplumun bütün kesimine önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Deprem öncesi ve sonrası alınması gereken önlemler hususunda toplumun her kesiminin bilinçlenmesi ve buna bağlı olarak gerekli eğitimlerin alınması şarttır. Ülkemizin deprem tehlikesi altında olduğunu unutmadan, deprem ve diğer tabii afetlere karşı almamız gereken tedbirleri sürekli gündemde tutmalı, vatandaşlarımızla ve kurumlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.