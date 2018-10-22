Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cemil Öztürk, yayınladığı mesajda, “İlimizi derinden yaralayan ve kedere boğan felaketin üzerinden 7 yıl geçmiş bulunuyor. Devlet ve toplum olarak en büyük sorumluluğumuz, yaşanan felaketlerden ders çıkarmak, ülkemizin aktif bir deprem kuşağı üzerinde bulunduğu gerçeğini göz önünde tutmak ve gerekli önlemleri almaktır. Bu çerçevede devletimizin son yıllarda çıkardığı yasalarla, güvenli ve düzenli bir şehircilik anlayışı için gereken tüm çalışmalar yapılmaktadır. İpekyolu Belediyesi olarak da, başta çevre ve güvenlik tehdidi olan metruk binalar olmak üzere, tüm binaların yapımı ve yıkımında gerekli çalışmaları yapıyor, olası bir depremin en az hasarla atlatılabilmesi için tüm önlemleri eksiksiz alıyoruz. Bu duygularla, ilimizin bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamasını gönülden diliyor, Van depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyorum” dedi.