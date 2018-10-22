Van depreminin yıldönümü

Vali Zorluoğlu, yayınladığı mesajda, “Ülkemiz tarihinin en büyük ve elim felaketlerinden biri olan 2011 Van depreminin 7. yıldönümünde, yitirdiğimiz yüzlerce vatandaşımızı bir kez daha rahmetle ve derin üzüntüyle anarken, deprem yıldönümlerini de yalnızca yas tutmaya vesile günler olarak idrak etmememiz gerektiğini bir kez daha hatırlamalıyız. İnsanoğlunun var oluşundan bu yana en çaresiz kaldığı doğal felaketlerden biri olan deprem gerçeğini ve yıkıcı etkilerini kavrayabilmenin, depremleri en az kayıpla atlatabilmenin öğrenilebilir ve uygulanabilir olduğu, deprem kuşağındaki pek çok ülke tarafından dünyaya kanıtlanmıştır. İnancımız ve ümidimiz; sadece deprem sonrası gösterdiğimiz; dayanışma, kenetlenme, yardımlaşma gibi insanî meziyetlerle anılmak değil, depremle baş edebilen ülkeler arasında bir an önce yer alabilmektir. Van depremlerinin hemen ardından, uzak yakın demeden, yurdumuzun dört yanından Van'a yardım gönderme yarışına giren fedakâr milletimizin yanı sıra devletimiz en kısa sürede bölgeye ulaşan dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyeleri, Van'ımızı enkaz halde bırakmayacaklarını, daha sonra dünya çapında örnek gösterilen koordinasyonla ortaya koymuş, devlet-millet kenetlenmesi ise sıcağı sıcağına yapılan tüm acil ihtiyaç yardımlarının ardından, kenti ayağa kaldırma gayretiyle atılan hızlı yatırım adımlarıyla doruğa ulaşmıştır. Deprem felaketinin bu yıldönümünde de Yüce Allah'tan 2011 depremlerinde can veren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyor, deprem etkisiyle gerek bedenen gerek ruhen gerekse mal varlıklarından kaynaklı yara alan tüm vatandaşlarımızın benzer afetleri bir daha yaşamamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.