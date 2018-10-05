Van Devlet Tiyatrosu 11 Ekim'de perdelerini açıyor

Van Devlet Tiyatrosu, 11 Ekim'de "Kahvede Şenlik Var" adlı oyunla perdelerini açıyor.

Van Devlet Tiyatrosu, 11 Ekim Perşembe günü ‘Kahvede Şenlik Var' adlı oyunla perdelerini açıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Azade Küçükaycan, devlet tiyatrolarının her yıl ekim ayının ilk haftasında perdelerini açtığını ifade ederek, “15 Ağustos'ta provalarımız başlıyor. 15 Ağustos'tan ekim ayına kadar provalarımız devam ediyor. Van Devlet Tiyatrosu olarak bu yıl 11 Ekim 2018'de sezonu açacağız. Sabahattin Kudret Akal'ın yazdığı ve Murat Çıdamlı'nın yönettiği ‘Kahvede Şenlik Var' oyunu ile perdelerimizi açacağız. Üç kişilik bir oyun ve yer yer komedi unsurları var. Müzikal şarkıların yer aldığı oyunumuz, kadın erkek ilişkisi ve insanların evliliğe bakış açısını konu alıyor. Daha sonra bir çocuk oyunumuz olan ‘Gribik ile Mikrobik' prömiyer yapacak. Kurtuluş Bilgilioğlu'nun yazdığı oyunu, Van Devlet Tiyatrosu sanatçısı Abdulselam Çok sahneye koyuyor. Bu oyunumuz sokaktaki çöp tenekesinde oynayan bir çocuğun oradan hastalık kapması, ilaçlarla mücadelesi ve ardından vitaminin gelip çocuğu hastalıktan kurtarmasını konu alıyor. Bunun yanında yine geçen seneden kalan ‘Fay Hattı' oyunumuz olacak. Geçen sene prömiyerini yaptık ve Van'da bir hafta sahnelendi. Ekim ayı sonunda onu bir hafta gösterime koyacağız. Fay Hattı oyunumuzun Hakkari turnesi olacak. Daha sonra iki tane büyük oyunu sahnelemeyi planlıyoruz. Onların çalışmaları devam ediyor. Oyunları seçtim, kadrosunu oluşturdum. Ankara ile birlikte ortak bir karar alıp, bu oyunların da provalarına başlayacağız” dedi.

2018-2019 sezonunda 4 büyük oyun ile bir çocuk oyununun olacağını ifade eden Küçükaycan, “Bol bol turnelerimiz olacak. Devlet tiyatrosunun başka bölgelerinden oyunlar gelecek, biz göndereceğiz. Burada önemli bulduğum hiçbir oyunun oyuncularını birbirine karıştırmıyorum. Dolayısıyla burada bir oyun sahnelenirken başka bir yerde ya da başka bir bölgede, turne de olabilirler. Bir oyuncu aynı anda başka bir oyunda olmayacak, böylelikle kolaylıkla program yapabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında Van Devlet Tiyatrosu kurucularından olduğunu da dile getiren Küçükaycan, “1997-1998 sezonunda ‘Sarı Naciye' ile biz Van Devlet Tiyatrosunu açtık. Çok sancılı, çok zor dönemlerdi o yıllar. O zaman ile şimdiki geldiğim Van çok farklı, çok değişmiş. O zaman da güzeldi, şimdi de çok güzel. Çok iyi yönetmenler geldi buraya. Van Devlet Tiyatrosu, bundan sonra da oyunlarını çok güzel çıkarmaya devam edecek. Biz bu anlamda Van seyircisini mutlaka tiyatromuza bekliyoruz” şeklinde konuştu.