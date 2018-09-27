Van Dkmp, 2'si kadın 3 keklik avcısına ceza yağdırdı

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kaçak keklik avlayan 2'si kadın 3 kişiye toplam 18 bin 527 lira idari para cezası talep edilirken, 25 Kınalı Kekliğe el konuldu.

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada 25 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Kafes avcılığı yaptığı ileri sürülen 2'si kadın 3 kişiye Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam 4 bin 962,00 TL idari para cezası ile 13 bin 565 TL de tazminat bedeli talep edilirken, 25 Kınalı Keklik, kafes ve yakalama malzemesine el konuldu. El konulan Kınalı Keklik tedavi ve rehabilite edilmek üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı. Yetkililer, katkılarından dolayı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler.