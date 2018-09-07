Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Van
  •  » Van Dkmp Ekipleri, 8 Ayda 35 Kaçak Avcıya 124 Bin 329 Lira Idari Para Cezası Uyguladı
07 Eylül 2018 11:38

Van DKMP ekipleri, 8 ayda 35 kaçak avcıya 124 bin 329 lira idari para cezası uyguladı

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılının ilk 8 ayında kaçak avlanan 35 kişi hakkında yasal işlem uygulanırken, 48 bin 629,00 TL idari para cezası ve 75 bin 700,00 TL tazminat talep edildi.

Van DKMP ekipleri, 8 ayda 35 kaçak avcıya 124 bin 329 lira idari para cezası uyguladı

07 Eylül 2018 11:38


Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 2018 yılının ilk sekiz ayında kaçak avlanan 35 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Kaçak avlanan 35 kişi için 48 bin 629,00 TL idari para cezası ve 75 bin 700,00 TL tazminat talep edilirken, çok sayıda av tüfeğine, kafes ve tuzaklama malzemesine el konuldu.


Yetkililer, bu süre zarfında desteklerini esirgemeyen tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, ekiplerin koruma-kontrol çalışmalarının devam ettiği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç