Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 2018 yılının ilk sekiz ayında kaçak avlanan 35 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Kaçak avlanan 35 kişi için 48 bin 629,00 TL idari para cezası ve 75 bin 700,00 TL tazminat talep edilirken, çok sayıda av tüfeğine, kafes ve tuzaklama malzemesine el konuldu.

Yetkililer, bu süre zarfında desteklerini esirgemeyen tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, ekiplerin koruma-kontrol çalışmalarının devam ettiği belirtildi.