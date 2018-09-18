Van Dkmp'den keklik avcısına ceza

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kaçak keklik avlayan 1 kişiye toplam 4161 lira idari para cezası talep edilirken, 1 Kınalı Keklik ve 6 adet kafese el konuldu.

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada 1 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve 6 kafese el konulurken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı verildi. Kafes avcılığı yapan şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam 1 961,00 TL idari para cezası ile 2 bin 200, 00 TL de tazminat bedeli talep edilirken, 1 Kınalı Keklik, kafes ve yakalama malzemesine el konuldu. El konulan Kınalı Keklik tedavi ve rehabilite edilmek üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı. Yetkililer, katkılarından dolayı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler.