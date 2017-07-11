Van EAH’ta ilk defa vitrektomi ameliyatı yapıldı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van EAH Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Eyyüp Karahan, daha önce YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde yapılan vitrektomi ameliyatını Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, bunun bölge halkına faydalı olacağını söyledi. Yaklaşık bir ayda 10 hastayı ameliyat ettiklerini dile getiren Karahan, "Hastamız gözünün arka tarafında retina tabakasında bir damar tıkanıklığı geçirmiş. Yaklaşık 5 ay önce buna bağlı olarak retinanın önünde zar mevcuttu. Biz, hastanın gözüne vitrektomi cerrahisi yaparak hem kanamaları temizledik hem de retina önünde epiretinal membranı temizledik. Gayet başarılı bir ameliyat oldu. Hastamızın görsel fonksiyon olarak bundan çok fayda göreceğini düşünüyoruz" dedi.

Ameliyatın daha önce Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde yapıldığını ifade eden Karahan, “Bu ameliyat şimdiye kadar üniversite hastanemizde yapılıyordu. Bizim kliniğimizde ilk kez başladık. Yaklaşık olarak bir aydır başladığımız vitrektomi cerrahisinde 10 hastamızı ameliyat ettik. Bundan sonra bu sayıyı arttırarak devam edeceğiz. Çünkü bölgemizin bu ameliyatın daha fazla yerde yapılmasına ciddi anlamda ihtiyacı var. Bu ihtiyacı da inşallah birlikte karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

Operatör Dr. Kamil Yavuzer ise, hastanede yaklaşık bir aydır başlattıkları vitrektomi cerrahisinin bölge halkına hizmet verdikleri ameliyatlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Vitrektomi ameliyatı olan hastalar ise, bunun bölge hastanesinde yapılmasının kendileri açısından iyi olduğunu ifade ederek, hastane yetkililerine ve doktorlara teşekkür ettiler.