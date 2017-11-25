Vali konağında gerçekleştirilen ve aralarında il dışından katılımcıların da yer aldığı çok sayıda paydaşın bulunduğu toplantının açılışında konuşan Vali Zorluoğlu, ‘Van Eğitim Tarih ve Kent Müzesi’ projesinin ilde kendisini en çok heyecanlandıran proje olduğunu söyledi. Toplantıyla, projenin hayata geçirilmesinde katkı sunabilecek tarafları bir araya getirerek tanışma ve fikir alışverişinin amaçladığını ifade eden Vali Zorluoğlu, katılımcıların önlerindeki süreç ile ilgili yol haritası çıkarıp, proje içeriğinin nasıl oluşturulacağı yönünde çalışmaları hızla planlaması gerektiğini aktardı.

Müzenin bir an önce Van’a kazandırılması için süre sıkıntısı olduğuna işaret eden Vali Zorluoğlu, bu toplantının ardından ilerleyen aşamalarda çok zaruri olmayan prosedürlerin atlanarak süratli hareket edilmesini istedi. Vali Zorluoğlu, amaçlarının sadece bir müze inşa etmek değil, kente bir cazibe merkezi kazandırmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantıda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Çaydere ve uzman ekibince hazırlanan ‘Van Eğitim Tarih ve Kent Müzesi’ projesinin tanıtım filmi izlenirken, öngörülen projenin detayları da katılımcılara aktarıldı.

Kampüs olarak dizayn edilen projede; amfi tiyatro ve yöresel aktivitelerin düzenleneceği Van Evi de düşünülürken, workshop atölyeleri, kafeteryalar ve 100 kişilik toplantı salonu da planlanıyor.

Söz alan paydaşlar ise, müze fikrinin olgunlaşması ve bir an önce hayata geçirilmesi gayesiyle tasarımdan, hedef kitle tespiti ve müze konseptinin nasıl olacağı gibi pek çok konuda detayları istişare etti.

Van Eğitim Tarih ve Kent Müzesi projesi istişare toplantısı sonunda Vali Yardımcısı Mehmet Parlak başkanlığında kurulacak komisyonun süreci yönetmesi kararlaştırılırken, Vali Zorluoğlu ise hedeflerinin Van’a yapılacak en büyük kültür hizmetinin açılışını önümüzdeki sonbaharda yapmak olduğunu açıkladı.

Toplantıya Vali Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra yardımcısı Mehmet Parlak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Sinan Bağlı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü Necmettin Bayhan, Van Müze Müdürü Erol Uslu, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Edip Emre Aksüek, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Çaydare, Van YYÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suat Parin, Vansesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İkram Kali, sanat tarihi uzmanı Mesut Gül ve mimar Özcan Belen katıldı.