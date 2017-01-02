Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 14:21

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muhittin Aydemir:

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muhittin Aydemir:

02 Ocak 2017 14:21

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muhittin Aydemir, 2015-2016 yıllarında bin 264 esnafın kepenk kapattığını, 2 bin 762 yeni iş yerinin açıldığını söyledi.
Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Muhittin Aydemir, 2016 yılında yaşanan olumsuzluklardan dolayı 486 esnafın kepenk kapattığını belirterek, “Hem ülke olarak hem de il olarak 2016 yılında ciddi sorunlarla uğraşmak zorunda kaldık. 15 Temmuz darbe kalkışması ve terör olayları ülke genelinde olduğu gibi ilimizi de olumsuz yönde etkiledi. Bunun yanı sıra biliyorsunuz 2016 yılı içerisinde ilimize yönelik büyük çaplı iki bombalı saldırı gerçekleşti ve bunun sonucunda da 600 esnafımız zarar gördü” dedi.

“İki yılda 2 bin 762 yeni iş yeri açıldı”
İl genelinde 15 bin esnaf ve 10 bin civarına tüccar olduğunu belirten Aydemir, “İlimizde 2015 yılında 778 esnafımız kepenk kapatırken, aynı yıl içerisinde ilimiz sınırlarında bin 421 yeni iş yeri açılmıştı. 2016 yılına baktığımızda ise 486 esnafımız yıl içerisinde özellikle terör olayları nedeniyle kepenk kapatmak zorunda kaldı. Buna mukabil bin 341 esnafımız ise bize başvuru yaparak yeni iş yeri açtı” diye konuştu.

“Esnafın yüzde 80’ni çözüm bekliyor”
2011’de yaşanan depremlerden sonra ertelenen vergilerde terkin istediklerini aktaran Başkan Aydemir, “Bizler bunu birçok platformda dile getirmemize rağmen maalesef bununla alakalı bir sonuç elde edemedik. Şu an esnafın yüzde 20’lik bir kısmı biriken vergi burcunu ödemeye başladı. Ancak esnafın yüzde 80’ni hala çözüm bekliyor” şeklinde konuştu.

50 bin liralık faizsiz kredi başvuruları
KOSGEB tarafından Türkiye genelinde 120 bin KOBİ’ye verilecek olan faizsiz kredilerde daha çok tüccar kesimin faydalandırıldığını da sözlerine ekleyen Aydemir, “İlimizde 3 binin üzerinde başvuru olmasına rağmen sadece 120 kişi faizsiz krediden faydalanabilecek. Bunların ise büyük çoğunluğu tüccar dediğimiz kesime verildi. Esnaf sanatkâra verilmedi. Bizler bu tür kredilerin biraz daha kapsamlı olmasını ve özellikle de sanatkâra da verilmesini istiyoruz” dedi.
2017 yılı ile alakalı beklentilere de değinen Muhittin Aydemir “Bizler her şeyden önce huzur ortamı sağlanmasını istiyoruz. Çünkü güven ortamı sağlandığında yatırım da istihdamda olur. Ayrıca devletimizden de destek beliyoruz. 2017 yılının esnaf ve sanatkârlarımız açısından da bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Çarşamba
    Sisli
    2°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç