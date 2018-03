Van esnafı Nevruz tatiline hazır

Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz Bayramı tatilini Türkiye’de geçirmeyi planlayan İranlı turistleri ağırlamayı bekleyen Van esnafı, çalışmalarını sürdürüyor. İranlı turistleri en güzel şekilde ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan esnaf, misafirlerini bekliyor. Nevruz Bayramı öncesi Van esnafını ziyaret eden Van Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretleri sırasında esnafın sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Başkan Berge, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevruz Bayramı öncesi çalışmalarla ilgili bilgi paylaşmak amacıyla esnafımızı ziyaret ettik. İnşallah bu anlamda esnaf ve sanatkarlarımız üzerlerine düşen hassasiyetle İranlı turistlerimizi ağırlarlar. Daha önceki yıllarda esnafımızın yakın ilgi gösterdiğini, fiyat politikalarını iyi uyguladığını ve ilimizin tanıtımına katkı sunduğunu gördük. Bu çalışma bizleri de mutlu etmiştir. İnşallah önümüzdeki süreçte de esnafımız üzerine düşen görevi yapar ve Nevruz Bayramı; esnafımız, ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için güzel bir süreç olur” dedi.

Van esnafı, İranlı turistlerin Nevruz tatillerini Van’da geçirmelerinin her anlamda kendilerine olumlu yansıdığını belirterek, bu kapsamda hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Kentin en önemli yerel marketlerinden ROKA AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı ise, İranlı turistlerin Van için en önemli potansiyel olduğunu vurgulayarak, “İranlılar bizim için adeta can suyudur. Bu kapsamda yıl boyunca İranlı turistlerimizi ilimizde ağırlamaktayız. Özellikle 13 günlük Nevruz Bayramı tatili bizler için çok önemli. Çünkü binlerce İranlı turist tatilini geçirmek için Van’a ve Van üzerinde ülkemize gelmektedir. Bizler de misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak adına üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda hem ekonomik hem de kaliteden ödün vermeden hazırlıklarımızı tamamladık. İnanıyorum ki İranlı misafirlerimizi her yıl olduğu gibi bu yıl da en güzel şekilde ağırlayacağız. ROKA AVM olarak, Nevruz tatilinin ilimiz, ülkemiz ve özellikle esnafımız açısından bereketli bir şekilde geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.