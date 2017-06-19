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19 Haziran 2017 13:30

Van Gölü balığı için pedal çevirdiler

Van Gölü Aktivistleri ile Vadi Doğa Sporları Kulübü hem Van balığının zorlu yolculuğuna hem de neslinin devam etmesi için alınması gereken önlemler konusunda farkındalık oluşturmak için Van’dan Erciş Balık Bendine kadar pedal çevirdiler.

Van Gölü balığı için pedal çevirdiler

19 Haziran 2017 13:30


Etkinliği düzenleyen Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü balığının avlanma yasağının olmasın rağmen kaçak olarak avlandığını ve bunun da Van Gölü balığının neslinin devamını tehlikeye soktuğunu belirtti. Ayrıca Van Gölü balığının yumurtalarını bırakmak için göç ettiği akarsuların debisinin düşmesi ve kirlenmesi nedeni ile de toplu ölümlerin yaşandığını öne süren Özel, bir farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.


Vadi Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Ömer Demez ise, doğayı bilinçsizce kullanan insanların doğanın dengesine zarar verdiğini, bununda beraberinde birçok sorunu getirdiğini söyledi. Demez, temiz bir doğa için bu anlamlı etkinliğe dernek olarak bisiklet grubu ile destek olduklarını ifade etti.


Sosyal medyada Vanlı Nihat Hoca olarak tanınan Nihat Işık ise, özellikle Ramazan ayında böylesi bir etkinliğin düzenlenmiş olmasının Van balığının göç esnasında çektiği sıkıntılar konusunda empati kurmaları açısından daha anlamlı olduğunu belirterek, caydırıcılık açısından kaçak avlanma yapan kişilerin cezalandırılmasını önerdi.


Etkinliğin sonunda Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ile görüşen grup, düzenledikleri etkinliğin amacı hakkında bilgi verdi.




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