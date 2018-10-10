Van Gölü çekilince batık tekneler, tapulu araziler gün yüzüne çıktı

Edremit ilçesinde göl sularının mevsim şartlarına bağlı yaklaşık 150 ila 200 metre çekilmesi sonucu Enginsu Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların tapulu arazileri ile önceden batmış iki balıkçı teknesi ortaya çıktı. Van Gölü suyunun yıllar önce yükseldiğini ve bunun sonucunda birçok arazinin suyun altında kaldığını ifade eden Enginsu Mahalle Muhtarı Müslüm Yiğit, “Yaklaşık 50 yıl önce sular baya yükseldi. Bizim köyün bütün arazisi ve 20 ev su altında kaldı. Devletimiz de o zaman ev sahiplerine konut yaptı. Ancak konut paraları daha ödenmeden birçok aile köyden taşındı. Ondan sonra özellikle 2-3 yıldır sular çekilmeye başladı. Hele bu sene su yaklaşık 150-200 metre çekildi. Geçen sene burada kuşlar, flamingolar vardı ama bu sene suyun çekilmesinden dolayı hiçbiri yok” dedi.

Köyde daha önce balıkçılığın yapıldığını da ifade eden Yiğit, “Eskiden köyümüzde balıkçılar da vardı. Balıkçılık yapıyorduk. 12 teknemiz ve kooperatifimiz de vardı. Biz hem arazimize bakıyorduk hem de kışın balıkçılık yapıyorduk. Su gelince hem arazilerimiz hem de bazı teknelerimiz gölün altında kaldı. Diğerleri de ya satıldı ya da çürüyüp gitti. Köyümüzde de balıkçılık bitti” ifadelerini kullandı.

Suyun çekilmesi ile arazilerinin gün yüzüne çıktığını ifade eden Yiğit, ancak arazilerin artık kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Bahattin Aldemir ise, “Burada hemen hemen herkesin arazisi vardı. Meramız buradaydı ama şimdi yok. Arazilerde belki 15-20 yıl sonra eski haline dönebilir. Ben kendim de balıkçılık yapıyordum. Ama böyle olunca hepsini sattık” diye konuştu.