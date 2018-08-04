Van Gölü Çevresinde 1. Ulusal Van Denizini Pedallıyoruz’ Etkinliği

Ulusal Van Denizini Pedallıyoruz’ bisiklet etkinliğine katılan 60 sporcu ikinci durak yeri olan Van’ın Erciş ilçesine geldi. Farklı illerinden bir araya gelen 60 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Van Gölü çevresindeki 450 kilometrelik karayolu bisikletle gezecek olan sporcular güzergah üzerindeki tarihi ve doğal güzelliklerini de görme fırsatı bulacak.

Etkinliğe katılan sporcuları Erciş Belediye Başkanlığına vekalet eden Eyüphan Koşar ve diğer ilgililer karşıladı. Van Gölü Aktivistleri Başkanı Erdoğan Özel, Erciş Kaymakamlığı önünde yaptığı açıklamada, Van Gölü’nün mavi ve temiz kalması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bisiklet parkuruna uygun olan göl çevresini bisikletle gezeceklerini belirten Erdoğan Özel, etkinliklerini farkındalık faaliyeti olduğunu anlatarak, "Etkinliğimiz boyunca 4 noktada kamp kuracağız. 450 kilometre olan Van Gölü çevresini bisiklet ile gezeceğiz. Göl çevresi bisiklet parkuruna çok uygun, bunu turizme kazandırmak istiyoruz. Türkiye’de ilk defa bir göle verilen mavi bayraklı plaja da gideceğiz. Etkinliğimizi 8 Ağustos’ta Bitlis’in kurtuluşu programı ile etkinliği ile sonlandıracağız. Sporcularımızın en genci 10, en yaşlısı ise 73 yaşındadır" dedi.

Sivas Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir ise etkinliğe üç kişiyle katıldıklarını ifade ederek, "Van’a ilk kez gelişimdir. Van Gölü’nün temiz ve mavi kalması için arkadaşlarımla birlikte etkinliğe katıldık. Türkiye’nin her tarafında bir gelişme ve ilerleme var. Ama bu gelişme bazen doğayı yok etme ve kirletmeyle sonuçlanabiliyor. İnşallah göl çevresinde kirlenme bu yönde olmaz ve Van Gölü’ne sahip toplum olarak çıkılır. Bizim yaptığımız etkinlik insanlara bir uyarı ve dikkat çekme mahiyetindedir. Ülkemizin ortak değeri olan Van Gölü’nün mavi ve temiz kalması için herkesi duyarlılığa davet ediyorum" şeklinde konuştu.

İzmir’den bisikleti ile 36 gündür tek başına Türkiye turuna çıktığını belirten emekli kimya mühendisi Nursal Beşül (60) ise etkinliğe sonradan katıldığını söyledi.

Etkinliğe Ankara’dan katıldığını belirten Fizyoterapist Neşe Acar da bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekerek, ilk kez geldiği bölgeye hayran kaldığını söyledi. Erciş’in çok modern ve il olacak düzeyde bir yer olduğunu anlatan Acar, ‘Erciş şu ana kadar gördüğüm en gelişmiş modern ve medeni bir ilçe. Bisiklet yolu Avrupa’da var. Birçok ilde görmedim. Ama, Erciş gibi bir yerde bisiklet yolları mevcut. Temiz bakımlı bir ilçe. İl olma talepleri var. Bence Erciş il olmayı çoktan hak etmişlerdir’’ ifadelerinde bulundu.

Dağcı Tarık Bünyamin ise bölgenin muhteşem görünümü ile turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. 60 sporcu daha sonra Erciş şehir merkezinden sahil yolunun kullandılar. Sahilde bisikletleriyle pedal çeviren sporcular, Erciş Belediyesi’nin onurlarına verdiği yemeğin ardından ilçenin mesire alanı Balık bendi alanının gezdiler Sporcular daha sonra Muradiye ilçesine hareket ettiler.