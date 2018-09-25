Van Gölü Havzası'nda mega turizm projeleri gerçekleştirilecek

Van Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında Van Gölü Havzası'nda turizme kazandırılması ve gelecek yıllarda bölgeye daha çok turist çekilmesini sağlamak üzere yapılması gerekenler ve mevcut durum analizi gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı.

Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda mülki amirler ile yerel yönetimler, turizmle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanında sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantı açılışında konuşan Vali Zorluoğlu, daha önce hazırlık toplantıları yapılan ‘Van Gölü Havzası Turizm İlişkili Toplantıları'nın 3.'sünü gerçekleştireceklerini söyledi. Van turizminin geleceğini çok parlak gördüğünü dile getiren Vali Zorluoğlu, ilk olarak bölgede turizm konusunda geçmişten günümüze yapılanları dinleyeceklerini, devamında fikir alışverişi ve beyin fırtınası yaparak ortaya konacak yeni ve cazip projeleri Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacaklarını belirtti. Vali Zorluoğlu, Van'ın mega turizm projeleri gerçekleştirilecek bölgelerden bir tanesi olarak ilan edildiğini de açıkladı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'ın; Van'ın coğrafi, tarihi ve kültürel değerlerini, turizm geçmişini, kentin turizm anlamındaki zayıf ve güçlü yönlerini anlattığı sunumuyla süren toplantıda, turizm faaliyetlerine ivme kazandıracak yeni öneriler de sıralandı.

Hazırlanan sunumun Van'daki durumu tüm yönleriyle yansıttığını ve önerilerin mutlaka altının doldurulması gerektiğini kaydeden Vali Zorluoğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, toplantıya katılanlara görüş, öneri ve taleplerini iletmek üzere söz hakkı verdi.

Dönemler halinde tekrarlanması kararının alınmasıyla sona eren toplantıya, Vali Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra ilçe kaymakamları, belediye başkanları, DAKA yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.