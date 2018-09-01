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01 Eylül 2018 13:50

Van Gölü için Gürcistan Kazbek Dağı’na tırmandılar

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü Koruma Kanunu’nun çıkmasına dikkat çekmek için bu kez de Gürcistan’ın 5047 metrelik Kazbek Dağı’na tırmandı.

Van Gölü için Gürcistan Kazbek Dağı’na tırmandılar

01 Eylül 2018 13:50


Van Gölü Havzasında Faaliyet gösteren Vangölü Aktivistleri, Van Gölü’ne Koruma Kanunu çıkarılması talebine dikkat çekmek amacıyla etkinliklerine devam ediyor. “Van Gölü Mavi Kalsın” sloganıyla bir farkındalık oluşturan gönüllüler, daha önce Van Gölü çevresi kamplı bisiklet etkinliği ve Süphan Dağı’na tırmanış gibi etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda düzenledikleri etkinliklerine bir yenisini ekleyen gönüllü ekipler, Vangölü Aktivistleri Derneği Ankara Temsilcisi Tarık Bünyamin Kaya’nın eşliğinde bu kez Gürcistan’da bulunan Kazbek Dağı’nın 5047 metrelik zirvesine çıktı.


Gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili açıklamalarda bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü’nü tanıtmak, korumak ve gelecek kuşaklara taşımak için farkındalık etkinliklerine devam ettiklerini belirtti. Başkan Özel, “Vangölü Aktivistleri kuruluş amacı, Van Gölü’nü tanıtmak, korumak ve gelecek kuşaklara taşımaktır. Bu amaç çerçevesinde öncelikle ‘Van Gölü Koruma Kanunu’ çıkarılması için farkındalık etkinlikleri yapıyoruz. Son etkinliklerimiz ulusal çapta 5 günlük Van Gölü çevresi kamplı bisiklet etkinliği ve dördüncü kez yaptığımız Süphan Dağı zirve tırmanışı olmuştu. Bu etkinliklerimizin sonuncusu ise Gürcistan Kazbek Dağı tırmanışı oldu. Kanun çıkana kadar etkinliklerimiz devam edecektir. Bu durumda gerekirse dünyanın en güzel gölü için, dünyanın en yüksek tepesi olan Everest Dağı’na da çıkarız” dedi.




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