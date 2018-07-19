Van Gölü kıyısında renk cümbüşü

Van YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk tarafından üniversite yerleşkesinde oluşturulan Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde yaklaşık 120 tür bitki yetiştiriliyor. Van YYÜ yerleşkesinde yer alan yaklaşık 5 dönümlük arazi üzerinde ekinezya ve lavanta başta olmak üzere; melisa, kekik, adaçayı gibi 120 tür bitki yetiştiren Prof. Dr. Murat Tunçtürk, bölge ekolojisine uyum gösteren, adaptasyon kabiliyeti yüksek ve çiftçilere ekonomik getirisi olacak çok yıllık alternatif bitkileri bölge tarımına kazandırdı.

İHA muhabirine konuşan Prof. Dr. Murat Tunçtürk, üniversite yerleşkesinde oluşturdukları bahçede 3 yıllık bir çalışma sonucunda Akdeniz ve Ege bölgesinde yetiştirilen bitkilerin Van’da da yetiştirilebileceğini ortaya koydu. Yetiştirilen ürünlerde iyi bir verim elde ettiklerini ifade eden Tunçtürk, “Özellikle bu bölgede ilk hedefimiz kekik bitkisi, ada çayı, ekinezya ve lavanta bitkilerinin yetişip yetişmeyeceği veya yetişiyorsa batı bölgelerinde özellikle Akdeniz ve Ege’de yetiştirilen ürünlere kıyasla, verimlerinde bir fark olup olmadığını ortaya koymaktı. Bu kapsamda yaptığımız 3 yıllık bir çalışma sonucunda bu bitkilerin, bu bölgede rahatlıkla yetişebildiğini, o bölgelere nazaran yaklaşık olarak aynı oranlarda ürün ve verim aldığımızı belirledik” dedi.

“Doğal zenginliklerimiz korunuyor”

Doğada aşırı şekilde toplanarak kullanılan bitkileri, kültüre alarak koruma altına almayı hedeflediklerini dile getiren Tunçtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğadan aşırı şekilde toplanan ve otlu peynirde de kullanılan doğal bitkilerimizin, doğal zenginliklerimizin yok olmasını engellemek için bunların kültüre alınma çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere bizim burada yaklaşık 400 metrekarelik bir alanda bir lavanta bahçesi oluşturduk. Halkımızı bahçemize bekliyoruz. Özellikle Van Gölü sahilinde neden böyle bahçeler olmasın ve neden halkımız bu tarz bahçelere gelmesin? Burası için farklı bir turist çekme öncülüğü neden yapmasın diye düşünüyoruz.”

“120’ye yakın bitki türü yetiştiriliyor”

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde yaklaşık 120’ye yakın tür olduğunu ve ileriki yıllarda bu sayıyı daha da artıracaklarına işaret eden Tunçtürk, “Bahçemiz 5 dönümlük bir araziden oluşuyor. Türkiye’nin farklı illerinden getirdiğimiz türler ve bizim doğadan topladığımız türler dahil şu anda ilkbahar ve sonbaharda dikeceğimiz geofitlerle birlikte yaklaşık 110-120 türe yakın bir sayımız var. Ancak ileriki zamanlarda daha da arttırmayı düşünüyoruz. Tabi bu yıl diktiğimiz bazı türlerden bölgeye adapta olamayan türlerimiz oldu. 10-15 tane türü gelecek yıl tekrar yenilmeyeceğiz” diye konuştu.

Van YYÜ Kedi Evi gibi, Van Gölü sahilinde oluşturdukları Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’nin de ziyaretçi akınına uğramasını arzu ettiklerini sözlerine ekleyen Tunçtürk, farklı bitkilerin yer aldığı bahçelerinin ziyaret edilmesini istedi.