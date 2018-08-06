Van Gölü kıyısındaki hobi bahçesinde yılın ilk hasadı

Van YYÜ yerleşkesinde akademik personel için oluşturulan hobi bahçesinde domates, biber, salatalık ve kabak gibi bazı ürünlerin hasadı yapılıyor. Van YYÜ’nün akademik personeli kendilerine tahsis edilen 50 metrekarelik alanda sebze ve meyve üretimi yapıyor. Yaklaşık 4 yıl önce kurulan bahçede, sebze ve meyve yetiştiren personel, bazı ürünlerin hasadına başlarken, günün stresini ise burada atıyor.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, hobi bahçelerini daha sistematik bir hale getirmek için büyük emek verdiklerini belirtti. Hobi bahçelerini kiralayan personelin günün stresini üzerinde attığını ifade eden Rektör Battal, “Hobi bahçemiz yaklaşık 3-4 yıldır devam eden bir uygulamadır. Daha önceki yerimiz aşağılardaydı. Bizler daha güzel, manzaralı ve verim açısından daha iyi bir alana taşınmak istedik. Bu yüzden geçtiğimiz yıl buraya taşıdık. Burayı daha sistemik bir hale getirmek istedik. Hobi bahçemizde çardaklar oluşturduk. Bahçeyi kiralayan personelimiz, bu çardaklarda aynı zamanda günü rahatlıkla geçirebiliyor. Malzemesini saklayabilecek kapalı ortamı ve gölgeliği var. Oldukça güzel bir sistem kurduk” dedi.

“Hobi bahçesi mesai sonrası yaşam alanı haline geldi”

Kurdukları hobi bahçesinin bir yaşam alanı haline geldiğine dikkat çeken Battal, “Şu an 60 civarında öğretim elemanımız ve idari personelimiz burada hobi bahçesi kiraladılar. Daha sonra değişik bitkiler, sebze ve meyveler diktiler. Herhangi bir gübre kullanılmadan sebzeleri üretiyorlar. Türkiye’nin her tarafında öğretim elemanımız olduğu için birbirlerine hem tohum, hem de bahçıvanlık açısından da sahip oldukları tecrübelerini paylaşıyorlar. Hobi bahçesi mesai sonrası yaşam alanı haline geldi. İnsanlar çalışma alanında aldıkları stresi burada atıyorlar” dedi.

“Domates ve biberlerden çok iyi hasat aldım”

Van YYÜ Van Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Yıldırım ise, çocuklarının doğal ortamla tanışması için hobi bahçesini tercih ettiğini söyledi. Bu yıl biber ve domatesten iyi hasat aldığını kaydeden Yıldırım, “Burayı özellikle çocuklarımın doğal ortamla tanışması ve ürünleri dalında toplaması için tercih ettim. Burası çocuklarımın oyun alanı durumda. Diğer taraftan kimyasal kullanmadan ürün elde ediyoruz ve bu yüzden gayet memnunuz. Domates ve biber ağırlıklı, salata, acur, mısır yetiştiriyoruz. Domates ve biberlerden çok iyi hasat aldım. Mısırlarımız da olmak üzeredir. Birçok arkadaşımız gelip burada tamamen doğal ortamda ürünlerini elde edebilirler. Bahçede toprakla baş başa kaldığımız zaman stresten uzak kalıyoruz” diye konuştu.