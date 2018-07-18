Van Gölü manzaralı paintball rüzgarı

Edremit Belediyesi tarafından eski Yüksek İhtisas Hastanesinin bulunduğu yerde kurulan Van Gölü manzaralı paintball sahası, macera tutkunu gençleri ilçeye çekti. Paintball rüzgarının estiği ilçede, gençler hem stres atıyor hem de heyecanlı bir spor yapmanın keyfini çıkarıyor.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Edremit Belediyesi; sahil bandı, halk plajı, olimpik binicilik merkezi projelerine bir yenisini ekledi. Eğlenmek ve günün stresini üzerinde atmak isteyen gençler, kendilerine düşük maliyetle sunulan paintball sporuyla tanışıyor.

İHA muhabirine konuşan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kentin artık terörle değil, turizmle anıldığını belirtti. Son zamanlarda yerli ve yabancı turisti ilçeye çekmek için ilgi çekici yatırımlar yaptıklarını ifade eden Çiçekli, “İlçemizin tanıtılması, yerli ve yabancı turistin daha fazla gelmesi, bu turizm kanalından vatandaşlarımızın daha fazla faydalanması, o kanaldan insanımızın daha çok nasiplenmesi için ilgi çekici yatırımların içerisine girdik. Şu an içerisinde bulunduğumuz paintball sahamız, daha önce Yüksek İhtisas Hastanesi olarak kullanılan bir yerdi. Deprem dolayısıyla binamız zarar görünce yıktık. Bu yüzden yaklaşık 2 yıldır bu arazimiz boş duruyordu. Bizler bu araziyi gençlerimizin ve ruhunu genç hisseden hemşehrilerimizin kullanabileceği bir spor alanına dönüştürmek istedik” dedi.

“Terörle değil, turizmle anılan bir kent”

Van’ın artık terörle anılan bir kent olmaktan çıktığına dikkat çeken Çiçekli, “Van Denizi’ne nazır, Süphan Dağı manzaralı, kano ve kürek sporunu yapan, parasaylinin olduğu, jet skilerin artık özgürce, huzuru ve rahat bir şekilde kullanılabildiği, terörle değil de turizmle anılan bir kent olmaktan ayrıca memnuniyetimi ifade ederim. Van Denizi’ne nazır bir yerde paintball oynamanın keyfi de bir başka oluyor” diye konuştu.

Sosyal sorumluluk ve sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda paintball sahasını oluşturduklarını dile getiren Çiçekli, batıdaki fiyatların üçte biri bir maliyetle gençleri paintball branşıyla tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“Van geçmişte yaşanan talihsizliklerle anılmasın”

Van ve Edremit ilçesinin geçmişte yaşanan olaylarla anılmasını istemediklerini ifade eden Çiçekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buraların huzurlu, keyifli ve eğlenceli yerler olarak görülüp, değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Yerli ve yabancı turist buraya geldiğinde, burada daha çok zaman geçirsin. Daha çok zaman geçirmesi için ilgi çekici noktaların artması gerekiyor. Bizler de bütün gayretimizle turizm ilçesi olan Edremit ilçemizin ilgi çekici noktalarını artırarak, kentimize, civar illerimize ve ülkemize turizm pastasından hak ettiği payı alması için gerekli yatırımları yapıyoruz. Umut ediyorum ki geçtiğimiz yıllarda İran ile başlayan yabancı turist, önümüzdeki yıllarda Irak, Gürcistan ve hatta Ermenistan ile devam edecektir.”

Geçmiş yıllarda Van ilinin kötü olaylarla gündeme geldiğini dile getiren Onur Çetiner isimli vatandaş ise,“Artık spor aktivitelerinin, konserlerin, etkinlerin arttığı bir yer olmasını isteriz. Biz doğma büyüme Vanlıyız. Van’dan da bir yere ayrılamayız. Bu şekilde dışarıdaki insanlarda artık Van’a gelecektir” şeklinde konuştu.

Burak Yörük isimli bir diğer vatandaş da, hafta içi geçirdikleri iş yoğunluğunu Edremit’te yaptıkları sosyal etkinliklerle attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Deniz havası insanı biraz rahatlattığı için onun etkisi ayrı güzel oluyor. Memleketimizde bu şekilde farklı aktivitelerin olması bizim için çok iyi oldu.”