Van Gölü sahilinde Ramazan coşkusu

Söylediği şarkılarla hayranlarını mest eden Kesen, yaptığı esprilerle de gelenleri kahkahaya boğdu.

Edremit Belediyesinin Van Gölü düzenlediği Ramazan programı coşkusu, her geçen gün yoğun katılımla devam ediyor. Ramazan ayının dolu dolu yaşandığı Edremit Belediyesinin dün akşamki iftar yemeğine ise yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı iftar yemeğinin ardından sahneye çıkan Mustafa Keser, birbirinden güzel eserler seslendirdi. Her gece olduğu gibi Vanlılar gerçekleşen etkinliklerle keyifli bir Ramazan akşamı daha yaşarken, Başkan Vekili Çiçekli’ye de teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

Konserine duygusal parçalarla başlayan Keser, ilerleyen bölümlerde ise temposunu artırdı. Alanı dolduran hayranlarını da şarkılarına ortak ederek dev bir koro oluşturan Keser, her şarkı arasında yaptığı espriler ve anlattığı fıkralarla da izleyenlerini kahkahaya boğdu.