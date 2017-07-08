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08 Temmuz 2017 12:21

Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü sahillerinde 30 kişilik bir ekiple temizlik çalışması başlattı.

Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması

08 Temmuz 2017 12:21


Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yaz ayları ile birlikte tatilcilerin ve günübirlik piknikçilerin akınına uğrayan Amik, Mollakasım, Ayanıs, İrini ve Dağönü sahillerinde biriken çöpler toplandı. Mollakasım sahillerinde temizlik yapan 30 kişilik ekip, 3 gün boyunca sahillerde aralıksız olarak çalışmalarını sürdürecek. Erciş sahillerine kadar devam edecek çalışmalar, 15 günlük periyotlar halinde tekrar edilerek bölgenin sürekli temiz kalması sağlanacak.


Yazlıklarda ikamet eden vatandaşları ve günübirlik ziyaretçileri çevre temizliği konusunda sorumlu davranmaya davet eden belediye yetkilileri, gerekirse Edremit ve Gevaş sahillerinde de benzer çalışmalar yapılacağını belirtti.


Çalışmaları izleyen vatandaşlar da, memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.




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