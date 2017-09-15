Van Gölü temiz çıktı

YYÜ Moleküller Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Erdal Öğün tarafından Van Gölü’nden alınan su numunelerinin mikrobiyolojik, fiziksel ve radyoaktif kirlilik açısından alarm düzeyinde bir kirliliğin söz konusu olmadığı ortaya çıktı. Van Gölü’nde 46 istasyondan alınan su numuneleri üzerinde yapılan iki yıllık çalışma sonucunu açıklayan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, yapılan çalışmanın önemine işaret ederek, “İnşallah bu çalışma bizim için bir milat olacak. Bu çalışma, Van Gölü’nde bundan sonra yapılacak olan çalışmalar için referans noktası olarak önemli bir ışık tutacak” dedi.

“Kirlenmeyen Van Gölü’nü kirliymiş gibi göstermek Van Gölü’ne ihanet olur”

Battal, Van Gölü’nde çok detaylı bir araştırma yapıldığını belirterek, “Bu araştırmanın sonuçlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da dahil hem valiliğe hem belediyeye gönderiyoruz. Dolayısıyla bu konuda bir şey söylemek için en az bir iki yıl çalışma yapmak gerekiyor. İki yıldır multidisipliner alanda yapılan çalışmanın sonucu olarak nihayetlendi. Van Gölü’nün ilgili ve ilgisiz bir şekilde basının önüne doğru olmayan bilgilerle sunmak, bize kazandırmasından çok kaybettiriyor. Zira Van Gölü kapalı bir yapıya sahip olduğu için kirlenirse, temizlenmesi çok kolay olmaz. Kirlenmeyen Van Gölü’nü kirliymiş gibi göstermek Van Gölüne ihanet olur. Bu yüzden detaylı bir bakış getirmemiz gerekiyordu” diye konuştu.

“Bu çalışma bizim için bir milat olacak”

Bu çalışmanın bir milat olduğunu ve bundan sonra Van Gölü’nde yapılacak araştırmalara da ışık tutacağını dile getiren Rektör Battal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çalışmayı ilk defa yapıyoruz. Van Gölü’nde mikrobiyolojik, fiziksel, kimyasal ve radyolojik kirliliğin tespiti şeklinde oldu. Yaklaşık 50 istasyon seçildi. Her istasyonda 3 kademeden olacak şekilde numune aldık. Analizlerini yaptık. Bu proje bilimsel araştırma projeleri ofisimiz tarafından desteklendi ve projenin içerisinden birçok alanda uzman hocalarımız çalışma yaptı. İnşallah bu çalışma bizim için bir milat olacak. Bu çalışma Van Gölü’nde bundan sonra yapılacak olan çalışmalar için referans noktası olarak önemli bir ışık tutacak. Arkadaşlarımıza gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.”

“Van Gölü’nde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir”

Van halkının gönül rahatlığıyla Van Gölü’nün sahillerini kullanabilmesinde bir sakınca olmadığını tespit ettiklerini dile getiren Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Erdal Öğün ise “Bu proje çerçevesinde yaptığımız çalışmalar sonucunda mikrobiyolojik, fizikokimyasal ve radyoaktif madde kirliliği açısında Van Gölü’nde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Van Gölü’nün rekreasyon amacıyla kullanılan alanlarını halkımız gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Herhangi bir problem söz konusu değildir” şeklinde konuştu.