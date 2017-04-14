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14 Nisan 2017 15:54

Van Gölü’nde av yasağı başlıyor

Van Gölü’nde yaşayabilen tek balık türü olan inci kefali balığı için üç ay boyunca devam edecek olan av yasağı yarından itibaren başlıyor.

Van Gölü’nde av yasağı başlıyor

14 Nisan 2017 15:54


15 Nisan’dan itibaren başlayan av yasağının 15 Temmuz’a kadar devam edeceğini belirten Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fevzi Altuner, vatandaşlardan ve balıkçılardan gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Altuner, her yıl olduğu gibi bu yıl da yarından itibaren inci kefali balığının av yasağının başlayacağını belirterek, “İlimiz sınırları dahilinde bulunan ve inci kefali avcılığı yapılan tüm iç sularımızda, inci kefali balığının üreme dönemi olan 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaktır. Van Gölü’nün doğal zenginliği olan inci kefali balığının neslinin tükenmemesi için ve gelecek kuşaklarımızın da bu zenginlikten yararlanması için üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki avlanma yasağına uyulması zorunluluk arz etmektedir” dedi.



“Yasağa uymayanlara bin 155 TL para cezası uygulanacak”


Avlanma yasağına uymayanlara bin 155 TL idari para cezası uygulanacağını da ifade eden Altuner, “İnci kefali balığı hepimizindir ve korunması da hepimize düşmektedir. Bu balığın neslinin tükenmesi halinde doğal denge bozulacağından; asırlardır severek tükettiğimiz ve Van Gölü balığı olarak da bildiğimiz inci kefali balığının nesli tükenecek, sofralarımız ve damaklarımız bu tattan mahrum kalacaktır. Bu nedenle; tüm Van halkımızın bu konuda duyarlı davranması ve konuya hassasiyet göstermesi, milli ve vicdani bir sorumluluktur” diye konuştu.




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