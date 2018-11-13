Van Gölü'nde bulunan balığın türü tespit ediliyor

Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi tarafından Van Gölü'nde bulunan yeni balığın yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda Oxynoemachailus cinsine ait bir tür olduğu tahmin ediliyor.

Van Gölü'nde inci kefali dışında yeni bir balık türünün bulunması üzerine Prof. Dr. Fazıl Şen'in başkanlığında Prof. Dr. Mahmut Elp, Doç. Dr. Yaşar Özvarol, Doç. Dr. Ertuğrul Kankaya, Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı ve Araştırma Görevlisi Ahmet Sepil'den oluşan bir komisyon kuruldu. Balığın bulunduğu yerin tespitinde Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ın görevlendirmesi ile Van İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Su Altı Timi ile çalışmalara başlandı.

Araştırma komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Van Gölü'nde dikitlerin varlığının 1990'lı yıllardan itibaren çeşitli bilimsel çalışmalarda kayıt altına alındığı belirtilerek, “Çalışma alanı olan ilgili dikitler Van ili Edremit ilçesi açıklarında bulunmaktadır. Bu kapsamda farklı günlerde üç dalış gerçekleştirilmiştir. Su altında keşif dalışları sırasında fotoğraflamalar ve video çekimleri gerçekleştirilmiş ve ilgili alanın farklı su özelliklerine sahip olduğu düşünülen bölgelerinden su numuneleri alınmıştır. Dikitlerde yapılan incelemede, girinti çıkıntılar arasındaki alanlarda basına görüntüleri yansıyan balık türünün varlığı tespit edilmiştir. Bireylerin oyuklardan uzaklaşmadan girinti çıkıntılar arasında yaşadığı gözlenmiştir. Gözlenen bu balık türünün daha önce varlığı bilinen inci kefali türü olmadığı görülmüştür. Dolaysıyla gözlenen tür, Van Gölü için yeni bir türdür. Bu balığın Oxynoemachailus genusuna ait bir tür olduğu düşünülmektedir. Dikitin farklı noktalarında bulunan fauna ve flora örnekleri ile dip çamuru alınmış. Bu örnekler getirilerek incelemeler başlatılmıştır. Laboratuvarda mikroskop altında yapılan ön incelemede, bitkiler arasına yerleşmiş mikro boyutta omurgasız canlıların varlığı tespit edilmiştir. Alınan dikit ve su örneklerinde mevcut olan bitki ve omurgasız canlıların tür teşhisinin yapılabilmesi için çalışmalar devam ettirilmektedir. Sualtı dalış ekibinin yaptığı gözlemler neticesinde dikitlerin çok kolay tahrip olduğu ve temas edildiğinde kolaylıkla kırılarak çok ufak parçalara ayrıldığı belirtilmiştir. Yapılan bu sualtı dalışları ile birlikte elde edilen bilgiler neticesinde çalışmanın proje haline getirilmesi, böylelikle Van Gölü'ndeki dikitlerdeki canlı yaşamı hakkında daha geniş bilgi edinilmesi planlanmaktadır" denildi.