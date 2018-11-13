Van Gölü'nde bulunan balığın türü tespit ediliyor

Dr. Fazıl Şen, “Van Gölünde bulunan yeni balığın yaşama ortamıyla ilgili çalışmaları detaylandırmak için çeşitli projeler yapıyoruz” dedi.

Van Gölü'nde inci kefali dışında yeni bir balık türünün bulunması üzerine Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen'in başkanlığında Prof. Dr. Mahmut Elp, Doç. Dr. Yaşar Özvarol, Doç. Dr. Ertuğrul Kankaya, Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı ve Araştırma Görevlisi Ahmet Sepil'den oluşan bir komisyon kuruldu. Balığın bulunduğu yerin tespitinde Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ın görevlendirmesi ile Van İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Su Altı Timi ile çalışmalara başlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen, Van Gölü'ndeki yeni balık türünün bulunduğu alanla ilgili çalışma başlattıklarını ifade ederek, bu kapsamda 6 Kasım tarihinde ilk dalışları gerçekleştirdiklerini söyledi. Dalışlar için Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden iki hocanın geldiğini dile getiren Şen, “Bu hocalarımız su altı kısmını tamamladılar. Biz de balığın yaşadığı bölgeden hem fotoğraf hem de video çekimlerini gerçekleştirdik. Aynı zamanda bölgedeki su çıkışlarının olduğu yerden ve farklı bölgelerden su örnekleri aldık. Şu anda su örnekleri üzerinde analizler yapıyoruz. Onun dışında yine o bölgeden yosun, plankton ve alg örnekleri aldık. Onların üzerinde de çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Çalışmaların uzun zaman devam edeceğini dile getiren Şen, “Bu alanla ilgili ve göldeki buna benzer diğer alanlarla ilgili de proje hazırlığı aşamasındayız. Bu projeleri de tamamladıktan sonra üniversitemize sunacağız. O projeyle ilgili Van Gölü'nün çeşitli yerlerindeki dikitlerle ilgili de çalışmalarımızı devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni balığın tür tespiti ile ilgili çalışmayı başka bir grubun devam ettirdiğini de sözlerine ekleyen Şen, “Fakültemizin öğretim üyelerinin de içerisinde bulunduğu başka bir grup arkadaşımız, yeni balığın tür tespiti ile ilgili çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ne zaman sonuçlanacağını bilemiyoruz. Çünkü bu çok kısa sürede elde edilebilecek bir sonuç değil. Biz, bu balığın şu andaki yaşama ortamıyla ilgili çalışmaları detaylandırmak için çeşitli projeler yapıyoruz” şeklinde konuştu.