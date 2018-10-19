Van Büyükşehir Belediyesinde görevli dalgıçlar Van Gölü'nde dip temizliği yaparken, deniz süpürgesi ise yüzey temizliği yapıyor.

Van Gölü ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gölde yüzey temizliğinin yanı sıra dip temizliği de yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Van Gölü İyileştirme Müdürlüğü tarafından görevlendirilen profesyonel dalgıçlar, haftanın belirli günleri gölde dalış yaparak su altı radar sistemiyle tespit edilen çöpleri topluyor. Gölün dibinde araç lastiğinden battaniyeye, halı parçalarından ambalaj ve evsel atıklara kadar çeşitli çöplerle karşılaşan dalgıçlar, ayrıca tek kişilik batık bir kayığı da halatlar yardımıyla kıyıya çekti. Dip temizliği yapan dalgıçlara en büyük yardımı ise yüzeyde kalan çöpleri temizleyen deniz süpürgesi yapıyor.

Dalgıçlarla birlikte günde ortalama 1,5 ton çöp topladıklarını belirten Deniz Süpürgesi Kaptanı Fikret Yayla, “Belli aralıklarla sualtı radarlarımızdan bakarak gölün dip kısmında biriken çöpleri topluyoruz. Bugün de dalgıç ekibimizle bir sürpriz yaşadık ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda plastik bir kayık tespit ederek kıyıya çıkarttık. Yaptığımız düzenli temizlik çalışmaları sonucunda geçen yıllara oranla bu yıl gölümüzdeki çöp oranı azaldı. Ama halkımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Gölün dibinde özellikle kıyı kesimlerde ciddi oranda çöp atılıyor. Lütfen katı atıklarımızı göle atmayalım. Van Gölü hep mavi kalsın. Kirlenmesin” dedi.

Denizcilik Lisesi Öğrencisi Mustafa Ramazan Bedir ise, Van Gölü'nün kirletilmemesi gerektiğini belirterek, “Zaman zaman Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalara şahit oluyoruz. Bu gölümüz için son derece önemlidir. Duyarlılıklarından dolayı belediye yetkililerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.