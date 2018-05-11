Van Gölü’nde inci kefali nöbeti

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Muradiye ilçesineki Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van Gölü’nde kaçak inci kefali avcılığına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir’in de katıldığı çalışmalar, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

İnci kefali balığının yumurtasını bırakmak için göç ettiği Bendimahi Çayı kenarında da denetimlerini sürdüren ekipler, kaçak avcılık yapan kimseyle karşılaşmadı. İnci kefali balığının neslini korumak için denetimlerin aralıksız devam edeciği belirtildi.