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24 Mayıs 2018 09:52

Van Gölü’nde kaçak inci kefali operasyonu

Van Gölü’nde gece saatlerinde düzenlenen operasyonda kaçak avlanan 2 bin kilogram canlı balık kurtarılarak yeniden suya bırakıldı.

Van Gölü’nde kaçak inci kefali operasyonu

24 Mayıs 2018 09:52


Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Edremit Bot Tim Komutanlığı ekiplerince gece saatlerinde Karahan Mahallesi’nin Van Gölü kıyısında arama tarama faaliyeti yapıldı. Yapılan çalışmalar sırasında suyun içerisine atılmış vaziyette 50 çuval içerisinde yaklaşık 4 bin 500 kilogram ölü inci kefali balığı, 200 metreye yakın manyat ağı ve manyat ağı içerisinde canlı 2 bin kilogram inci kefali balığı ele geçirildi. Canlı balıklar yeniden göle bırakılırken, ölü ele geçirilen balıklar ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.




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