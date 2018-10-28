Van Gölü'ne 95. yıl dalışı

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından “Van Gölü'nün Sırlarını Birlikte Keşfedelim” sloganıyla başlatılan dalgıçlık kursuna katılan kursiyerler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Van Gölü'ne dalış yaptılar.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Van Gölü'nün Sırlarını Birlikte Keşfedelim” sloganıyla başlatılan dalgıçlık kursunun ilk dalışının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıldönümüne ithafen gerçekleştirilen dalışta, kursiyerler ay yıldızlı giysileri ile Van Gölü'ne yaptıkları dalışta Türk bayrağını açarak; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi gönül borcu ve saygıyla anarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar. Faaliyet çerçevesinde, başvuruda bulunan toplamda 100 vatandaşımıza gruplar halinde 3 profesyonel, 3 asistan hocalarımız ile CPR ilkyardım eğitimi ve tüplü dalış teorik eğitimi veriliyor. Hafta sonları verilen eğitim ile kursiyerlere dalış öncesi gerekli bilgi ve dalış kabiliyeti kazandırılıyor. İpekyolu Belediyesi; sosyal ve kültürel faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirdiği dalgıçlık kursu ile vatandaşlarımızın bir hobi edinmelerinin yanı sıra Van Gölü'nün eşsiz ve gizemli zenginliklerinin ülkemize ve tüm dünyaya tanıtılmasını planlanıyor” denildi.