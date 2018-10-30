Van Gölü'ne dökülen dereler temizleniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'ne dökülen dere ve sahillerde yürüttüğü temizlik çalışmasıyla günde ortalama 5 ton çöp topluyor.

Van Gölü ekosistemini korumak ve derelerde kirliliğin önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, göle dökülen dere ve sahillerde temizlik yapıyor. Günlük ortalama 5 tona yakın çöp toplayan ekipler; çekyattan halıya, lastikten çadıra birçok evsel atıkla karşılaşıyor. Toplanan çöplerin büyük bir kısmı ise ekipler tarafından geri dönüşüm merkezlerine gönderiliyor.

Atık konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Selçuk Doğru, “Bizler öncelikle derelere atılan katı atıkların Van Gölü'ne ulaşmasını engelleyecek demir bariyer ve yüzen bariyerler oluşturduk. Bunun yanı sıra 10 kişilik bir dere ekibi kurarak, derelerin düzenli bir şekilde temizlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Maalesef vatandaşlarımız dereleri çok ciddi anlamda kirletmektedirler. Bu dereler Van Gölü'nün ekosistemi açısından çok önemlidir. Bu dereler, gölün can damarları gibidir. Vatandaşlarımızdan atıkları konusunda duyarlılık bekliyoruz” dedi.

Vatandaş yapılan çalışmalardan memnun

Yapılan temizlik çalışmalarından memnun olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Nihat Türkan ise, “Van Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalardan çok memnunuz. Eskiye nazaran şimdi temizlik çalışmaları daha düzenli yapılıyor. Derelerden gelen koku çok azaldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.