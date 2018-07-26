Van Gölü’ne dökülen derelerde temizlik çalışması

Kent temizliği ve estetiğine büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü, dere ve kanallarda temizlik çalışması yürütüyor. Van Gölü ekosistemini korumak ve derelerde kirliliğin önüne geçmek için aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, Akköprü ve Kirman deresi başta olmak üzere bütün derelerde göle dökülen bölgelerine bariyerler kurdu. Bir taraftan dereleri temizleyen ekipler, bir taraftan da derelere yakın ev ve iş yerlerinde el broşürü dağıtarak bilinçlendirme çalışmaları yapıyor.

Derelerden günlük 6 tona yakın çöp çıkardıklarını belirten ekipler, “Derelerden evsel atık, araç lastikleri, teneke ve akla gelebilecek her türlü atığı çıkarıyoruz. Bu atıklar hem çevreye hem de insan sağlığına ciddi şekilde zarar veriyor, vatandaşlardan bu noktada duyarlılık bekliyoruz” dedi.