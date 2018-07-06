Van Gölü’ne ‘Mavi Bayrak’

Van’ın Tuşba Belediyesinin girişimleri sonucu Van Gölü’nün Mollakasım Mahallesi’ndeki kıyı şeridinde oluşturulan ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinatörlüğünce Ulusal Mavi Bayrak Ödülü’ne layık görülen halk plajı düzenlenen törenle açıldı. Törende Mollakasım Mahallesi’nde bulunan plaja ‘Mavi Bayrak’ göndere çekildi.

Van Gölü sahilinde gerçekleştirilen törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van şehrinin gerçek bir turizm şehri olduğunu belirtti. Zorluoğlu, “Bu güzellikleri yaşamak için geçtiğimiz yıl 500 bini yabancı, 800 bini yerli olmak üzere 1 milyon 300 bin kişi Van’ımızı ziyaret etti. Bu yılda bu rakamlar geçen sene de aşağı değil. İlimizin huzur ortamı muhafaza edildiği sürece, yerli ve yabancı ziyaretçi sayımızın artacağına inanıyorum. Bu nedenle hem kamu hem de özel sektör olarak yatırımları yapmaya, şehrimizin cazibesini artıracak yeni projelere ivedi ihtiyaç duyuyoruz. 2016 yılı sonunda Büyükşehir Belediyesini devir aldığımızda, bütçesinin yüzde 70’inden fazlası personel ve diğer cari harcamalara gidendi. Sadece bütçesinin yüzde 30’nu yatırıma ayırabilen, bu yüzde 30 yatırımları da maalesef çoğu kere isabetsiz kararlarla, gerçek ihtiyaçlara değil, başka bazı ihtiyaçlara ayıran bir belediyeydi. Geçtiğimiz 1,5 yıl içerisinde bu tablo tam tersine döndü. 2017 yılı içerisinde Van Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin yüzde 70’i yatırım, yüzde 30’u ise personel ve diğer cari harcamalara gitmiştir” dedi.

“Van’a ve Vanlılara güveniyoruz”

1992 yılında turizm sezonunun startını Van’da verdiklerini anımsatan Kültür ve Turizm Eski Bakanı Abdulkadir Ateş ise o günden bugüne kadar birçok olayın geliştiğini söyledi. Van’a ve Vanlılara her zaman güvendiğini dile getiren Ateş, “Bugün Van’a geldiğimde, merkezi hükümetimiz ile yerel yöneticilerimizin çalışması sonucunda, Van’ın arttık ciddi bir turizm potansiyeline ulaştığını gördüm. Van’ın sadece Türkiye’de değil uluslararası turizm arenasında bir kıymet olmaması için hiçbir neden yok. Çok şükür Allah’a her şeyi vermiş. Bize sadece bütün değerleri bir araya getirip, dünyaya tanıtmak kalmış. Onu da önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde yapacağımızı biliyorum. Bu konuda da Van’a ve Vanlılara güveniyoruz” diye konuştu.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de Mavi Bayrağı, Van Gölü’ne kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Mavi Bayrağı, Van Denizi’nin bin 700 metresinde bu güzel sularda nasıl dalgalandırabiliriz gayreti içerisinde olduk. Tüm belediyeler asfalt, park ve temizlikleri yapar. Ancak önemli olan tarihi, kültürel, doğal zenginliklerimize sahip çıkmaktır. 8 bin yıldır yanı başımızdaki Van Denizi kıyısı için mavi bayrak başvurusunda bulunduk. Biz başvuru yaparken o dönemde büyükşehir belediyesinin başvurması gerekiyordu. Ama maalesef o zaman terör örgütlerine sırtını dayayan büyükşehir belediyesinin böyle bir derdi yok. Tuşba Belediyesi bugün bu bayrağı Van Denizinin e güzel yerinde dalgalandırarak tüm yatırımcılara, ‘Van huzur, kardeşlik kentidir’ diyoruz. Yatırım, huzur, tatil için Van’a buyurun diyoruz” şeklinde konuştu.

Van ilinin bir turizm şehri olduğunu ifade eden Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şunları söyledi:

“Van’ın bir Mavi Bayrak alması bizi mutlu etti. Bu törende özellikle bulunmak istedim. Bugün Van’da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Van çok güzide bir yer. Özel bir göl var. Van Gölü de bir iç deniz olarak kabul edilebilir. Ayrıca bir gastronomi kentidir Van. Huzurun ve barışın daha da artmasıyla Van çok geniş kitlelerin turizm yaptığı bir yer olur.”

Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen de bir konuşma yaptığı tören, plaket takdimi ve bayrağın göndere çekilmesiyle son buldu.

Törene, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Yavuz Özfidan, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, kamu kurum kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.