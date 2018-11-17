Van Gölü'nün etkilediği araziler yeniden tarıma kazandırılıyor

Van'ın Erciş ilçesinde 25 yıl önce Van Gölü suları altında kalan 3 bin dekar alanda inci kefal balığı avlayan mahalle sakinleri, yıllar sonra kavuştukları topraklarını yeniden tarıma kazandırıyor.

Van Gölü'ne kıyısı bulanan Erciş ilçesine bağlı Kasımbağı Mahallesi'ndeki vatandaşlar, gölün etkilediği arazilerinde yeniden tarım yapmanın sevincini yaşıyorlar. Yıllarca göl suyunun altında kalan yaklaşık 3 bin dekar alanda inci kefal avlayan mahalle sakinleri, bu kez toprağın sodalı sudan tamamen arınması ile birlikte yeniden tarım yapmaya karar verdiler.

Alanda 400 dekar araziyi traktörle sürdüren Vedat Kasımoğlu, göl suyunun sodalı olması nedeniyle araziyi şimdiye kadar çayır olarak kullandıklarını, ancak toprağın geçen sürede özüne dönmesi ile birlikte yeniden tarım yapmaya karar verdiklerini söyledi. Yetkililerden çayır alanı olarak görülen arazilerinin incelenerek tarlaya dönüşmesini ve verilen tarımsal desteklerden yararlanmak istediğini belirten Kasımoğlu, “Allah nasip ederse 400 dekar alana ilk etapta silaj mısır, yonca, lahana ve patates gibi ürün ekimi gerçekleştirerek ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyoruz'' dedi.

25 yıl önce göl sularının altında kalan arazilerinde kayıkla balık avladığını anımsatan traktör sürücüsü Seyfullah Kasımoğlu ise, yeniden arazilerinde tarım yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.