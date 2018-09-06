Van Gölü’nün geleceği için büyük adım

Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce 87 milyon TL’ye ihalesi yapılan ve Van Gölü’nün geleceği açısından büyük bir öneme sahip olan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor. Yer etütleri, çevre duvarı ve sondaj çalışmaları tamamlanan inşaat alanında, kazı işlemlerine de başlandı. Çalışmaları incelemek için inşaat alanına giden VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ile Doğa Gözcüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Bitiktaş, yetkililerden bilgi aldı.

Arıtma tesisi projesinin tamamlanmasıyla teknoloji ve kapasite olarak Türkiye’nin en büyük, en ileri arıtma tesisini kurmuş olacaklarını ifade eden VASKİ Genel Müdürü Ali Teketaş, “Şu anda Van Gölü kirliliği ile ilgili bir algı çalışması var. Yüzüncü Yıl Üniversitemiz kirlilikle ilgili açıklamayı yaptı. O kirliliğin sebebinin alglerin patlamasından kaynaklandığını açıkladı” dedi.

Van Gölü’nde kirliliğin yeni başlamadığını, geçmişten bu yana kirlilik sorunun olduğunu kaydeden Tekataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben bu yaygaraları çıkaranlara şunu söylemek istiyorum, kirlilik yeni mi başladı? Yıllardır bu pislik göle akıyordu ve arıtma tesisi tam kapasite çalıştırılmıyordu. Personeli bile yoktu. Özellikle yerel seçimlerin yaklaştığı bir dönemde art niyetli insanların Van Gölü üzerinden siyaset yapmasını çok çirkin buluyorum. İnsanları yanlış yönlendirmek kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Ben onları buraya davet ediyorum. Art niyetli insanların hepsi buraya gelsinler. Burada yapılan çalışmaları görüp bizlerden bilgi alsınlar. Ondan sonra ne yazacaklarsa, ne söyleyeceklerse söylesinler. Biz Van Gölü’nün kurtarılması için gövdemizi taşın altına koyduk. Biraz ellerini vicdanlarına koysunlar, bu halkı hiç kimsenin kandırmaya hakkı yok. Bu şehrin atıklarının yüzde 75’ini onlarca yıl boyunca olduğu gibi göle akıtan da biz değildik.”

“335 milyonluk borca rağmen hizmet üretiyoruz”

Halkın parasını halka hizmet için harcadıklarını belirten Teketaş, “VASKİ’ye bırakılan 335 milyonluk borca rağmen bunu yapıyoruz. Hem bu projeleri yapıyoruz hem de onların bıraktığı borçları ödüyoruz. Van Gölü, Van’ın ve Türkiye’nin en büyük değeridir. Biz bu değere kıymet veriyoruz ve Van için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tesis, Van Gölü’nün geleceği için hayati önem taşıyor

Van Gölü ve ince kefali balığının geleceğinin yeni kurulacak olan arıtma tesisine bağlı olacağını belirten Doğa Gözcüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Bitiktaş ise şu anda Van Gölü çok kirliymiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Bitiktaş, “Bizim dernek olarak en büyük amacımız, Van Gölü’nü ve endemik bir tür olan inci kefalinin neslini korumak. Bunun içinde dernek olarak çalışıyoruz. Kirlilik olarak takiplerimiz sürekli devam ediyor. Şu anda Van Gölü çok kirli değil, yalnız kamuoyunda Van Gölü’nün çok kirli olduğu farklı şekillerde yansıtılarak gündeme taşınıyor. Van Gölü, Türkiye’nin en temiz göllerinden biri. Fakat kirlenmeyecek, her zaman temiz kalacak anlamına da gelmiyor. İşte bu noktada arıtma tesisi Van Gölü için hayati önem taşıyor. Şu anda kullanımda olan arıtma tesisi ne yazık ki çalışmıyor. Yeni yapılmaya başlanan arıtma tesisinin bir an önce faaliyete geçip tam kapasiteyle çalışması gerekiyor. Biz bu adımı destekliyoruz. Van Gölü’nün korunması için atılan önemli bir adım olarak görüyoruz. Yine bununla beraber çevre il ve ilçelerdeki arıtma tesislerinin de faaliyete geçmesi gerekiyor” diye konuştu.