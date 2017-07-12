Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ayhan Kahraman beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Başkale ilçesindeki en ücra yerlerde görev yapan kahraman güvenlik korucularını mevzilerinde ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Daha sonra ilçe merkezine geçen Kahraman ve beraberindekiler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdülselam Öztürk’ü ziyaret etti. Şehit yakınlarına gösterdiği ilgi alakadan ve şehit yakınlarını umreye gönderdiğinden dolayı Kaymakam Öztürk’e Türk bayrağı taktim etti.