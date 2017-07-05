Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğinden Yalçın’a ziyaret

Ziyarette konuşan Başkan Ayhan Kahraman, Van Büyükşehir Belediyesini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, “Sayın Mustafa Yalçın göreve geldiği günden bu yana her zaman bizlere destek olmuş, yanımızda yer almıştır. Başkanımıza ne zaman ulaşmak istesek veya bir talebimizi iletsek, bizleri asla kırmadı ve bizim taleplerimize çözüm bulmak adına çaba sarf etti. Kendisine derneğimiz, şehit ve gazi yakınlarımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Yalçın ise, dernek ve sivil toplum örgütlerine desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Ziyaretin ardından Dernek Başkanı Ayhan Kahraman ve derneğin Onursal Başkanı Şaban Kahraman tarafından Genel Sekreter Mustafa Yalçın’a Türk bayrağı hediye edildi.