Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 10:32

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğinden Yalçın’a ziyaret

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ı ziyaret ederek bayrak hediye etti.

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğinden Yalçın’a ziyaret

05 Temmuz 2017 10:32


Ziyarette konuşan Başkan Ayhan Kahraman, Van Büyükşehir Belediyesini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, “Sayın Mustafa Yalçın göreve geldiği günden bu yana her zaman bizlere destek olmuş, yanımızda yer almıştır. Başkanımıza ne zaman ulaşmak istesek veya bir talebimizi iletsek, bizleri asla kırmadı ve bizim taleplerimize çözüm bulmak adına çaba sarf etti. Kendisine derneğimiz, şehit ve gazi yakınlarımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mustafa Yalçın ise, dernek ve sivil toplum örgütlerine desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.


Ziyaretin ardından Dernek Başkanı Ayhan Kahraman ve derneğin Onursal Başkanı Şaban Kahraman tarafından Genel Sekreter Mustafa Yalçın’a Türk bayrağı hediye edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
VAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:33
  • Güneş :04:41
  • Öğle :12:22
  • İkindi :16:17
  • Akşam :19:42
  • Yatsı :21:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!